Vinitaly. Confronto fra IRVAT e Assessorato Agricoltura

Grande interesse per il workshop tenuto dall’IRVAT, Istituto per la valorizzazione e la tutela dei prodotti regionali, unitamente all’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, al Vinitaly 2026 nello spazio conferenze della Regione Campania, sul tema le attività del Cluster Turismo Enogastronomico Campano. Ha aperto i lavori Ciro Costagliola, Presidente IRVAT, che ha relazionato sulle attività del Cluster per la salvaguardia, valorizzazione e promozione del turismo enogastronomico Campano. Ha portato i saluti degli Ordini e Collegi Professionali del comparto agricolo nonché delle associazioni di categoria.

L’Assessore Regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca nel suo intervento ha esposto la sinergia dell’assessorato con gli Enti territoriali, gli Ordini Professionali, le Organizzazione di categoria, valorizzando il ruolo di ciascuno e sottolineando l’importanza che bisogna dare alle arre interne. A Valentino Aiti, Consigliere Nazionale degli Agrotecnici e agrotecnici laureati, era stato affidato il tema i professionisti nel comparto delle produzioni di qualità e dell’esportazione verso i mercati internazionali: il Cluster quale strumento socio economico.

Per le associazioni di categoria Veronica Barbati, per la Coldiretti Regionale Campania affidato il tema “Il ruolo delle Associazioni di categoria nel cluster: quale modello di sviluppo socio economico e culturale?”, a Salvatore Ciardiello, Presidente regionale Copagri Campania su Copagri nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari campane. Sabino Genovese su delega di Eugenio Gervasio, Presidente MAVV Museo del Vino e della Vite affidato il temadei musei del vino tra cultura, innovazione e promozione territoriale: il ruolo del Mavv nel Cluster. L’impegno dei soggetti aderenti, ha dichiarato l’assessore all’agricoltura Maria Carmela Serluca è finalizzato alla difesa del nostro patrimonio regionale: fare sistema attraverso il dialogo interistituzionale, per mirare alla cooperazione con altri territori del Mediterraneo e del mondo, per diffondere la cultura enogastronomica e il patrimonio territoriale campano come brand internazionale di un turismo sano e sostenibile: in una battuta fare sinergia per massimizzare i risultati.

Il Cluster, è stato iscritto all’European Cluster Collaboration Platform, ha concluso il presidente Ciro Costagliola, ed associa attori del settore pubblico e privato, legati da bisogni e complementarità nel perseguimento di obiettivi comuni, consentirà di creare strumenti per la definizione di strategie integrate e la valorizzazione delle specifiche potenzialità agro-alimentari, culturali, economiche, turistiche.