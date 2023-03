Vandalizzati alcuni segnali stradali a Cervino

Un nuovo raid vandalico nelle strade di Cervino, quattro specchi parabolici sono stati presi di mira nei giorni scorsi. Lo denunciano il sindaco Giuseppe Vinciguerra ed il presidente del consiglio comunale, referente alla Viabilità, Giuseppe Abbatiello, dopo un recente sopralluogo sul territorio.

Le attrezzature, complementari alla segnaletica stradale, sono state tra le prime installazioni effettuate, per la sicurezza degli utenti, nei punti considerati a rischio. Nello specifico, tre specchi sono stati ridotti in frantumi, in via Monsignor Pascarella, in via Cervino e in via Pietre Chiatte. Rimosso, invece, lo specchio situato in via Casiero Voccola, dove è stato ritrovato il palo di sostegno lievemente divelto.