Verso apertura di un nuovo stabilimento a Marcianise

E’ stata annunciata l’apertura di una nuova sede della Premida nella zona di Marcianise.

Qualche nozione su quella che è la Premida che dovrebbe pertanto aprire una filiale nella zona industriale di Marcianise, attività che si occupa di porte ed infissi

Porte e finestre

Il nuovo sito produttivo sarà dedicato alla progettazione e alla realizzazione di serramenti e infissi in Pvc e in Alluminio, soluzioni che garantiranno isolamento termico, risparmio energetico, comfort acustico e un alto livello di solidità e di sicurezza. La produzione sarà rivolta all’edilizia civile e industriale, pubblica e privata, ai rivenditori, ai serramentisti e ai progettisti. A regime, Premida, si riporta a tal proposito il sito internet (https://www.premida.it/) disporrà di un’ampia gamma di finestre, porte finestre, porte blindate, persiane, zanzariere e scuri. E per ogni prodotto potrà fornire manufatti in opera, in kit semilavorati o pronti per l’istallazione in tutta Italia.

La partnership con Veka

«Per il Pvc – rivela l’amministratore unico, Emilio Liquori – abbiamo già siglato un accordo di partnership con Veka, estrusore leader in Europa, e siamo entrati nel circuito “Finestra Italiana”, garanzia di prodotti fatti in Italia, pensati e rifiniti con un’attenzione maniacale e collegati a un servizio di assistenza capillare che affianca il cliente sia nella scelta di porte e finestre che nel postvendita. Affidarsi alle aziende “Finestra Italiana” significa, tra l’altro, contribuire alla crescita della filiera produttiva del nostro Paese».

La scelta del Pvc

Solo in Italia, nel 2022, sono stati prodotti quasi 17 milioni di metri lineari di telaio per finestre in Pvc, che equivalgono a circa 2,8 milioni di unità campione, con un incremento di crescita del 16,8% rispetto al 2021. «In questi numeri – spiega l’ingegnere Liquori –, l’incidenza dei bonus edilizi (Bonus ristrutturazioni e Superbonus) non può essere, certo, trascurata, ma alla leva dell’incentivo si sta aggiungendo la crescente consapevolezza dei clienti finali, che si indirizzano verso il Pvc per le alte performance tecniche e per l’impareggiabile rapporto tra costo, qualità e prestazioni».

Il nuovo stabilimento

Il nuovo stabilimento Premida, progettato dalla società di ingegneria Progeca, è stato realizzato con grande attenzione alla sostenibilità: è dotato di soluzioni tecniche per il risparmio energetico, di pannelli solari, di sistemi di raccolta dell’acqua piovana; accoglie un’ampia area produttiva, uno showroom e uffici: spazi immaginati e realizzati per migliorare il benessere delle persone, che incentivano il senso di appartenenza, perno della produttività, e ospitano tanto la tecnologia quanto l’artigianalità, punti di forza dell’Italia.

Diverse posizioni aperte



Già da ora sono diverse le posizioni aperte in Premida. «L’impegno, le competenze e la creatività di ogni collaboratore – rivela Liquori – rappresentano il vantaggio competitivo dell’azienda. Stiamo espandendo la rete di commerciali, di partner e di rivenditori autorizzati e siamo alla ricerca di operai specializzati nell’assemblaggio del Pvc e di tecnici esperti». Info: 0823374187 / info@premida.it.