2° Circolo Didattico di Aversa: Noi…supereroi dei diritti .

Stamattina presso il secondo circolo didattico di Aversa, diretto dalla Dirigente scolastica dottoressa Laura Taddeo, in occasione del trentaduesimo anniversario della ratifica da parte dell’Italia, della Convenzione dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza , si è tenuta la manifestazione: “ Noi… supereroi dei diritti”. La manifestazione, conclusiva dell’anno scolastico e del percorso UNICEF “SCUOLA AMICA” ha visto coniugare all’unisono le tematiche ambientali e del rispetto dei diritti.

I bambini e le bambini, notevolmente emozionati, guidati magistralmente dalle loro docenti, hanno recitato e cantato con grande entusiasmo sia in italiano che in inglese facendo vivere ai presenti momenti di grande commozione.

Toccante è stato il momento in cui il coro degli alunni del secondo circolo ha intonato l’Inno d’Italia, coinvolgendo tutti i presenti. La manifestazione si è conclusa con la consegna di una targa ricordo agli intervenuti con il simbolo della Terra sorretta dalle mani dei bambini e delle bambine delle varie etnie che sono la nostra forza ed il nostro futuro.

Non va dimenticato che in questo circolo didattico, le tematiche della legalità, del rispetto dei diritti, fanno da sfondo integratore a tutte le discipline, essendone asso portante. Questa scuola ha partecipato tra i vari progetti attinenti alla legalità, alle molteplici attività proposte dall’UNICEF e dall’Ente locale, oltre ad aver partecipato al progetto: “ Un albero per il futuro” , voluto fortemente dalla Fondazione Falcone.

Interessanti e costruttivi gli interventi di tutti i presenti : il Sindaco della città di Aversa, dott. Alfonso Golia, la presidente del Consiglio d’Istituto prof.ssa Veronica Panaro, il Tenente Colonnello dei Carabinieri Forestale di Caserta dottoressa Marilena Scudieri, la Presidente Regionale Unicef Campania dottoressa Emilia Narciso, il Generale di Corpo d’Armata Domenico Cagnazzo, il Tenente Colonnello Compagnia Carabinieri di Aversa dottor Ivano Bigica il Commissario della Polizia di Stato di Aversa dottor Nicola Lecce e il Luogotenente Silvestro Verde, Comandante Stazione Carabinieri di Aversa .