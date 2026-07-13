Cittadinanza: AVS Caserta dice NO al colpo di spugna della Lega sui diritti dei giovani nati in Italia

La Federazione provinciale di Caserta di Sinistra Italiana -Alleanza Verdi Sinistra esprime la più ferma condanna nei confronti dell’accelerazione impressa ieri l’altro alla Camera dei Deputati, dove è stata votata l’urgenza per la Proposta di Legge della Lega in materia di cittadinanza. Un testo che giaceva nei cassetti dal 2024 e che la maggioranza vuole ora approvare a tappe forzate in Prima Commissione per portarlo il prima possibile in Aula.

Siamo di fronte a un vero e proprio attacco ideologico e securitario che prende di mira le figlie e i figli degli immigrati, ragazze e ragazzi nati nel nostro Paese, cresciuti nelle nostre scuole e parte integrante delle nostre comunità.

La proposta di legge mira a scardinare l’unico briciolo di automatismo oggi esistente che permette a chi è nato in Italia e vi ha risieduto ininterrottamente di diventare cittadino al compimento dei 18 anni.

Con questo provvedimento si introducono nuove barriere e cause ostative penali,una abnorme estensione dei reati per il diniego o la revoca dello status,nuovi ostacoli burocratici e linguistici, volti solo a rallentare o impedire il riconoscimento di un diritto sacrosanto.

Questo provvedimento rappresenta un salto all’indietro drammatico. Nella nostra provincia, dove migliaia di giovani di seconde generazioni frequentano le scuole del casertano, questa legge produrrà solo marginalità ed esclusione.

Invece di discutere di Ius Soli per allineare l’Italia alle grandi democrazie europee, la destra sceglie la strada della propaganda, agitando lo spauracchio delle ‘baby gang’ per negare il futuro a ragazzi che sono italiani a tutti gli effetti. La cittadinanza non può essere usata come un premio di buona condotta reversibile a piacimento, ma è il fondamento stesso della coesione sociale.

Sinistra Italiana Avs annuncia sin da ora il pieno sostegno a tutte le mobilitazioni che nasceranno a livello nazionale e locale contro questa legge discriminatoria.

Chiediamo a tutte le forze democratiche, progressiste, sindacali e della società civile casertana di unire le forze per fermare questo provvedimento e per continuare a rivendicare una riforma della cittadinanza che includa e non che escluda.