Costituito il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle

Il 12 luglio 2026 si è svolta a Maddaloni l’assemblea che ha portato alla costituzione del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle, formalizzando il ritorno dell’organizzazione nella vita politica cittadina dopo un periodo di assenza dalle attività locali. L’iniziativa è stata promossa da un nucleo di iscritti che, negli ultimi mesi, ha lavorato alla ricostruzione di una struttura operativa stabile, con l’obiettivo di ristabilire una presenza organizzata del Movimento sul territorio.

Durante la riunione è stato definito l’assetto interno del nuovo gruppo e, al termine della procedura, Agostino Di Silvestro è stato individuato come rappresentante del Gruppo Territoriale. La funzione assegnata prevede compiti di coordinamento e di gestione delle attività, oltre al ruolo di interlocutore con gli organismi regionali e nazionali del Movimento. Nel corso dell’assemblea è stato sottolineato come il funzionamento del gruppo si basi su un’impostazione collegiale, con riunioni periodiche e una distribuzione condivisa delle responsabilità.

All’incontro hanno preso parte diversi esponenti istituzionali del Movimento 5 Stelle, che hanno voluto accompagnare la fase costitutiva del gruppo locale. Tra i presenti figuravano il consigliere regionale Raffaele Aveta, l’europarlamentare Danilo Della Valle, i deputati Agostino Santillo ed Enrica Alifano, oltre al coordinatore regionale Salvatore Micillo. I loro interventi hanno riguardato principalmente il quadro politico generale e le prospettive di collaborazione tra il nuovo gruppo territoriale e le strutture del Movimento.

Nel corso dell’assemblea sono stati illustrati gli obiettivi che il Gruppo Territoriale intende perseguire nei prossimi mesi. Tra le priorità indicate figurano l’avvio di attività di ascolto sul territorio, l’organizzazione di momenti di confronto pubblico e la definizione di proposte su temi di interesse cittadino, con particolare attenzione ai servizi locali, alle politiche sociali e alla trasparenza amministrativa. È stata inoltre evidenziata la volontà di ampliare la partecipazione, invitando residenti e realtà associative a contribuire alle attività del gruppo.

La costituzione del Gruppo Territoriale segna l’inizio di una nuova fase di presenza politica del Movimento 5 Stelle a Maddaloni. Le attività programmate nelle prossime settimane saranno orientate alla strutturazione del lavoro interno e alla costruzione di un rapporto stabile con la comunità locale, con l’obiettivo dichiarato di riportare il Movimento a un ruolo attivo nel dibattito cittadino.