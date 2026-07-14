Santa Croce in Gerusalemme anche quest’anno ospita la rassegna cinematografica “Effetto Notte”.

Ritorna a Roma, dal 17 al 26 luglio 2026, presso l’Area Archeologica di Santa Croce in Gerusalemme, “Effetto Notte”, la rassegna cinematografica a ingresso gratuito promossa dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, con il contributo della Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura, in collaborazione con la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, la Direzione Musei Statali della Città di Roma e il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali. La programmazione ha il suo start con una serata dedicata ai documentari: Uncovered Rome di Giulia Randazzo e Parlami di me. Roma e il suo fiume di Bruno Restuccia, due opere che raccontano Roma attraverso l’archeologia, la memoria e il cinema, valorizzandone il patrimonio storico e culturale. Dal 18 luglio prende il via la rassegna Il futuro è donna. Sguardi di cinema al femminile tra libertà e innovazione, un percorso dedicato alle grandi registe italiane che hanno contribuito a rinnovare linguaggi e immaginario cinematografico. Da Lina Wertmüller a Liliana Cavani, da Francesca Archibugi alle sorelle Cristina e Francesca Comencini, fino ad Alice Rohrwacher, Susanna Nicchiarelli, Costanza Quatriglio e Giuliana Gamba, la rassegna propone un viaggio attraverso oltre cinquant’anni di cinema italiano al femminile. Nell’ambito della manifestazione sarà inoltre celebrato l’ottavo centenario della morte di San Francesco con la proiezione di Francesco di Liliana Cavani e Chiara di Susanna Nicchiarelli, due opere che rileggono la figura del Santo e quella di Santa Chiara con uno sguardo contemporaneo. Nel cartellone anche momenti dedicati ai giovani studenti/produttori. Cortometraggi, esercitazioni e saggi di diploma realizzati dalle giovani registe del Centro Sperimentale di Cinematografia, valorizzeranno il ruolo del centro universitario come luogo di formazione, ricerca e sperimentazione sottolineando il dialogo tra generazioni nell’ambito cinematografico. Ed ancora dibatti e talk a tema moderati da Silvia Pezzopane. Uno sguardo anche all’Area Archeologica di Santa Croce in Gerusalemme e al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, che naturalmente saranno fruibili con visite guidate gratuite, impreziosendo il programma culturale.

Di seguito le attività in programmazione:

Venerdì 17 luglio – Preapertura

Ore 17.00 e ore 18.00 – Visita guidata all’Area Archeologica di Santa Croce in Gerusalemme.

Ore 21.00 – Inaugurazione e saluti istituzionali della Direzione generale Cinema e audiovisivo e del Centro Sperimentale di Cinematografia.

Incontro con Alessio De Cristofaro e Giulia Randazzo.

Uno a uno, episodio di Uncovered Rome di Giulia Randazzo (2025, 23′).

Ore 21.40 – Incontro con Alessandra Fassio.

Parlami di me. Roma e il suo fiume di Bruno Restuccia (2025, 48′).

Sabato 18 luglio

Ore 17.00 e ore 18.00 – Visita guidata all’Area Archeologica di Santa Croce in Gerusalemme.

Ore 21.00 – Incontro con Grazia Tricarico.

Persefone di Grazia Tricarico (2014, 18′), saggio di diploma, triennio accademico 2011-2013.

Ore 21.40 – Incontro con Sergio Bruno e Steve Della Casa.

Rita la zanzara di Lina Wertmüller (1966, 115′).

Domenica 19 luglio

Ore 17.00 e ore 18.00 – Visita guidata all’Area Archeologica di Santa Croce in Gerusalemme.

Ore 21.00 – Incontro con Liliana Cavani.

Incontro di notte di Liliana Cavani (1961, 10′).

Francesco di Liliana Cavani (1989, 158′).

Lunedì 20 luglio

Ore 21.00 – Incontro con Francesca Archibugi.

La guerra appena finita di Francesca Archibugi (1983, 19′), saggio di diploma, biennio accademico 1980-1982.

Mignon è partita di Francesca Archibugi (1988, 96′).

Martedì 21 luglio

Ore 21.00 – Incontro con Maria Tilli.

Tutte le cose sono piene di lei di Maria Tilli (2015, 22′), saggio di diploma, triennio accademico 2012-2014.

Ore 21.40 – Incontro con Cristina Comencini.

Qualcosa di nuovo di Cristina Comencini (2016, 93′).

Mercoledì 22 luglio

Ore 21.00 – Incontro con Francesca Mazzoleni.

1989 di Francesca Mazzoleni (2015, 30′), saggio di diploma, triennio accademico 2012-2014.

Amori che non sanno stare al mondo di Francesca Comencini (2017, 92′).

Giovedì 23 luglio

Ore 17.00 e ore 18.00 – Visita guidata all’Area Archeologica di Santa Croce in Gerusalemme.

Il linguaggio dell’amore di Susanna Nicchiarelli (2002, 16′), esercitazione II anno, triennio accademico 2000-2003.

Chiara di Susanna Nicchiarelli (2022, 106′).

Venerdì 24 luglio

Ore 17.00 e ore 18.00 – Visita guidata all’Area Archeologica di Santa Croce in Gerusalemme.

Ore 21.00 – Incontro con Costanza Quatriglio.

Il giorno che ho ucciso il mio amico soldato di Costanza Quatriglio (1999, 16′), saggio di diploma, triennio accademico 1996-1999.

Sembra mio figlio di Costanza Quatriglio (2018, 103′).

Sabato 25 luglio

Ore 17.00 e ore 18.00 – Visita guidata all’Area Archeologica di Santa Croce in Gerusalemme.

La santa che dorme di Laura Samani (2016, 19′), saggio di diploma, triennio accademico 2013-2015.

Le meraviglie di Alice Rohrwacher (2014, 106′).

Domenica 26 luglio

Ore 17.00 e ore 18.00 – Visita guidata all’Area Archeologica di Santa Croce in Gerusalemme.

Ore 21.00 – Incontro con Francesca Marino.

L’uomo senza paura di Francesca Marino (2013, 18′), saggio di diploma, triennio accademico 2011-2013.

Ore 21.40 – Incontro con Giuliana Gamba.

Burraco fatale di Giuliana Gamba (2020, 90′).

Modalità di ingresso

Le proiezioni sono gratuite e l’ingresso è consentito fino a esaurimento posti.

Visite guidate gratuite all’Area Archeologica di Santa Croce in Gerusalemme:

Dalle alle ore 17.00 e alle ore 18.00 nelle giornate del 17, 18, 19, 23, 24, 25 e 26 luglio.

La durata della visita è di circa 40 minuti.

I gruppi partiranno da Piazza Santa Croce in Gerusalemme, a sinistra della basilica (inizio strada in salita). Le visite saranno guidate dalla direttrice della sede della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Santa Croce in Gerusalemme, dott.ssa Simona Morretta.

Visite guidate al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali:

Il 18 luglio, il 22 luglio e il 24 luglio alle ore 19.30. Il museo sarà aperto fino alle ore 22.00, con ultimo ingresso alle ore 21.00.

È consigliata la prenotazione: dms-rm.museostrumenti@cultura.gov.it; tel. 06 7014796.

Per informazioni:

Centro Sperimentale di Cinematografia

ufficiostampa@fondazionecsc.it

Direzione Generale Cinema e audiovisivo

dg-ca.news@cultura.gov.it