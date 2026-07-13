A Cascina Merlata la nuova scuola intitolata ad Andrea Spezzacatena

La Giunta Comunale di Milano ha deliberato l’intitolazione ad Andrea Spezzacatena di un nuovo polo scolastico.

Il polo scolastico sarà sito a Cascina Merlata, via Jona e comprenderà scuola primaria, scuola dell’infanzia e scuola secondaria di primo grado. Ricordiamo che Andrea Spezzacatena è il famoso “ragazzo dai pantaloni rosa” morto suicida nel 2012 in seguito ad una serie di atti di bellissimo subiti a scuola. Dopo la sua morte la madre, la signora Teresa Manes, scoprì anche una pagina Facebook in cui si derideva suo figlio.

Da allora la signora Manes ha deciso di impegnarsi attivamente nella lotta contro il bullismo, incontrando gli alunni nelle scuole e raccontando la sua triste esperienza e dal 2024 la sua attività è stata accompagnata anche dalla visione del film ispirato alla vita di suo figlio, con protagonisti Claudia Pandolfi e Samuele Carrino. La pellicola è stata proposta anche in diverse scuole come occasione di sensibilizzazione sul tema del bullismo.

Intervistata oggi in merito alla delibera della Giunta Comunale di Milano si è detta felice e ha aggiunto