Al comune di Caiazzo, il Comune da in comodato alcuni locali ad associazioni

CAIAZZO. Il Comune di Caiazzo, dopo l’approvazione della delibera di giunta, ha pubblicato un avviso per l’affidamento in comodato gratuito di locali di proprietà municipale ad associazioni.

Con questa iniziativa, l’amministrazione capeggiata dal sindaco Stefano Giaquinto, intende individuare gruppi associativi, aventi sedi legali ed operative a Caiazzo, e che non disponga di locali di proprietà di un ente pubblico. Chi si aggiudicherà l’avviso pubblico avrà in comodato gratuito per cinque anni una sede situata al piano seminterrato del palazzo comunale, con ingresso da via San Francesco, attigui alla palestra ‘Tonino Insero’.

Tutte le associazioni di Caiazzo interessate dovranno presentare una domanda entro e non oltre le ore 12 del 31 marzo. Possono partecipare al bando le organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni ludico/sportive e gli altri enti di carattere privato, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, sportive e di utilità sociale. I sodalizi, inoltre, devono essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche.