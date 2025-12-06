Furto d’auto, carabinieri arrestano un uomo

Nel corso della mattinata odierna, a San Felice a Cancello (CE), i carabinieri della Stazione locale, al termine degli accertamenti avviati dopo il furto di una Fiat Punto, hanno denunciato in stato di libertà un 33enne, originario del Marocco.

Le indagini, condotte attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, oltre che mediante testimonianze e riconoscimenti fotografici, hanno permesso di accertare che l’uomo, poco prima, in via Napoli, aveva rubato l’autovettura regolarmente parcheggiata.

Il veicolo è stato successivamente ritrovato dai carabinieri di Santa Maria a Vico in via Ceppone s.n.c.