Incidente nelle campagne: muore bracciante

Un lavoratore agricolo di circa trent’anni è morto ieri pomeriggio nelle campagne di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. L’uomo, impegnato in attività stagionali, è stato investito da un trattore durante le operazioni di preparazione dei terreni. Le prime ricostruzioni indicano un urto accidentale avvenuto mentre i mezzi erano in movimento.

Il ruolo di un altro operaio

Secondo gli investigatori, il mezzo era guidato da un collega che non avrebbe notato la presenza del bracciante nella stessa area di lavoro. L’impatto è risultato immediatamente fatale. Il trentenne, di origine straniera, è deceduto prima dell’arrivo in ospedale. I sanitari hanno tentato senza esito le manovre di rianimazione.

I rilievi e gli accertamenti

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno definendo con precisione la sequenza degli eventi per chiarire le responsabilità. Il magistrato di turno e le autorità competenti hanno disposto gli accertamenti necessari. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per stabilire ogni dettaglio della tragedia e valutare il rispetto delle norme di sicurezza nei campi.

