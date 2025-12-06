Scomparsa ragazzina di 16 anni. La famiglia è in ansia da ore. Ricerche in corso

Una ragazzina di 16 anni, Suamy Rispoli, è scomparsa da Portici dopo essere uscita da scuola.

La scomparsa risale al 2 dicembre, quando la direttrice della casa famiglia a cui è affidata ha presentato la denuncia di allontanamento ai carabinieri, ma la notizia si è appresa solo oggi poiché la madre, a cui è stata sospesa la potestà genitoriale, ha lanciato l’allarme.

Secondo quanto affermato nella denuncia, la ragazzina sarebbe andata regolarmente a scuola ma non sarebbe rientrata nella casa famiglia e il suo telefono risulterebbe staccato dalle 14.30 del 2 dicembre.

“É la prima volta che si comporta in questa maniera – ha detto ai militari la direttrice della struttura – “non ha mai dato segni di squilibrio“.

Secondo la madre, Suamy avrebbe contattato un’amica il giorno successivo dicendo che non la dovevano cercare.

“Doveva essere al sicuro, protetta” – ha dichiarato la mamma – “e invece non so che fine abbia fatto”.

Sempre secondo la madre, al momento della scomparsa la 16enne indossava una maglietta blu, un jeans ed un pellicciotto nero, ed aveva con sé lo zaino della scuola.