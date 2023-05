Anche la scrittrice Olga Campofreda “A Casa Di Lucia”

Di Ilenia Liguori

L’associazione “A casa di Lucia” ha accolto la scrittrice casertana Olga Campofreda, classe 1987, candidata con il suo “Ragazze Perbene” al Premio Strega.

L’incontro è stato presentato dalla scrittrice Raffaella Alois coadiuvata dalle altre associate Assunta Aulicino e Donatella Pasquariello.

Ulteriore guest star della giornata, la Booktoker Giuliana Ricciardi.

Nel corso dell’incontro sono stati tratteggiati e affrontati gli elementi essenziali del romanzo, che vede protagoniste le vite di due cugine di buona famiglia e le loro vite intrappolate in uno stile di vita preconfezionato da una società provinciale e bigotta.

Le due cugine, agli antipodi per fisicità e carattere, tratteggiano con le loro esperienze i paradossi e le sofferenze di una società provinciale e sottomessa a dogmi, accettati universalmente in modo sommesso.

Sommessa come la città in cui è ambientata la storia di cui si parla, Caserta, nella quale si dipana il racconto, con i suoi bigottismi e paradigmi a cui fare obbligatoriamente riferimento.

Pena: l’esclusione, la diversità dal contesto di cui fanno parte.

Nota da parte di chi scrive: ci sono moltissimi precedenti letterari in merito a stereotipi femminili e alle sofferenze che procurano in cui non intende inseguirli per forza, nonostante ciò il racconto merita di essere aggiunto alla propria libreria perché non si smetta mai di parlarne e, anche perché, la scrittrice merita senza dubbio.