Antichi scenari. La danza protagonista al Rione Terra

Domani al Rione Terra a Pozzuoli sarà di scena la danza del Gruppo E-Motion e di Ersilia Danza per Antichi Scenari – Appuntamenti Flegrei d’arte in movimento 2026

Doppio appuntamento con la danza contemporanea sulla terrazza di Largo Centimolo

È appena iniziato il festival multidisciplinare “Antichi Scenari – Appuntamenti Flegrei d’arte in movimento”, prodotto e organizzato dall’associazione Luna Nova con la direzione artistica di Veronica Grossi, che giunge quest’anno all’VIII edizione.

Domani, giovedì 2 luglio, alle ore 19.30, a Largo Centimolo, la terrazza del Rione Terra, il più antico e caratteristico borgo di Pozzuoli, andrà in scena una serata interamente dedicata alla danza contemporanea con due compagnie storiche del panorama italiano: Gruppo E-Motion ed ErsiliaDanza. Entrambe rappresentano il valore di un percorso artistico costruito negli anni attraverso ricerca, visione e costante impegno professionale. La loro presenza è testimonianza di un patrimonio artistico in continuo movimento che conferma il ruolo centrale della danza contemporanea italiana nel panorama culturale nazionale.

Si comincia con “Resounding – site specific”: clamoroso, strepitoso, che si riaccende, suonante, sonoro. Un viaggio nel canto delle pietre, nei paesaggi sonori, nella natura, nei mondi animale, vegetale e minerale. Un dispositivo per riaccendere la memoria collettiva attraverso fili che si intrecciano alla ricerca di connessioni. Un’esperienza fisica e immersiva nella quale gli artisti e gli spettatori s’incontreranno in una nuova condizione percettiva. Il suono delle partiture coreografiche sarà il suono dei corpi, delle pietre che si modificano, della natura che si racconta.

Concept e coreografia | Francesca La Cava

Musica originale | Marco Ariano

Interpreti e collaborazione | Angela Caputo, Andrea Di Matteo, Camilla Perugini, Antonio Taurino e Virginia Picchi

Produzione | Gruppo e-motion con il sostegno del Mic, della Regione Abruzzo e del Comune dell’Aquila | Realizzato all’interno del progetto Dancing History(y)ies – Creative Europe (UE).

La serata proseguirà con la performance “Up to it?”. Ogni giorno ci ritroviamo in bilico tra momenti di noia e attimi stimolanti. La monotonia ci rende sedentari e soli se non reagiamo ad essa, atrofizzando ogni possibilità di cambiamento. Può forse una piccola scintilla interna risollevarci da questo tedio incombente e aprirci gli occhi a nuove esperienze e incontri? Conoscere una persona, entrare in relazione con essa e uscire quindi dalla propria zona di comfort, è un modo per risvegliarci da questa apatia?

Coreografia e interpretazione: Viola Mazzi e Chiara La Padula.

Supervisione: Laura Corradi. Produzione| ERSILIADANZA con il sostegno del Mic e della Regione Veneto.

Antichi Scenari gode del sostegno della regione Campania e del patrocinio del Comune di Pozzuoli, del Parco Archeologico dei Campi Flegrei e del Real Bosco e Museo di Capodimonte e promuove le arti attraverso un’ampia programmazione di spettacoli dal vivo che, soprattutto attraverso il tema del mito e della classicità, rievocano antichi scenari anche in maniera impercettibile e sottile.