Antonio Di Palma campione d’Italia Under 18 nel giavellotto: la Campania sorride a Grosseto

Ai Campionati Italiani Allievi di Grosseto arriva un titolo tricolore e tante conferme per l’atletica campana. Protagonista assoluto Antonio Di Palma (IdeaAtletica Aurora), che ha conquistato il titolo italiano Under 18 nel lancio del giavellotto con la misura di 69,83 metri, al termine di una gara condotta con autorevolezza. Dopo un primo lancio da 66,02 metri, il salernitano, allenato dal professor Elio Cannalonga, ha piazzato il lancio decisivo al terzo tentativo, confermando il ruolo di leader stagionale italiano e conquistando anche il pass per gli Europei Under 18 di Rieti (16-19 luglio). Buoni riscontri anche dagli altri campani. Giuseppe De Matteo (Running Club Napoli) ha chiuso nono nei 400 metri in 49”35, sfiorando la finale, per poi cimentarsi anche nei 200. Quarto posto nel salto in alto per Simone Esposito (Atletica Aversa Centro Santulli) con 1,98, mentre Giuseppe Capasso (Atletica Agropoli) ha ottenuto lo stesso piazzamento nel disco. Ottavo Samuele Marco Smith (Atletica Agropoli) nell’alto con 1,96, settima Abiso Adesana Queensly (Atletica Aversa Centro Santulli) nel triplo con 11,78 e quattordicesima Alice Barile (Enterprise Sport & Service) nella 5 km di marcia in 25’56”44. Nel giavellotto femminile, Ana Julia Salerno e Giorgia Santonicolo (IdeaAtletica Aurora) si sono piazzate a metà classifica con 42,46 e 41,26 metri. In gara anche Gennaro La Marca (Mondragone in Corsa), autore di 14,54 nel triplo, Serena Montuori (Atletica Agropoli), sedicesima nell’alto con 1,61, Luca Battista (SS Salvatore), quindicesimo nel giavellotto con 50,89, e Giada Puzzi (Atletica Aversa Centro Santulli) nei 100 ostacoli. Il bilancio finale conferma la crescita del movimento campano, capace di portare tredici atleti tra i protagonisti della rassegna nazionale.

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