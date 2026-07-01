Filippo Di Somma, 10 anni, in scena al Ricciardi

A dieci anni firma uno spettacolo teatrale e sceglie la solidarietà: al Teatro Ricciardi arriva “ON AIR”, diretto da Filippo Di Somma

CAPUA, 1 luglio 2026 – C’è chi a dieci anni sogna il teatro e chi, a dieci anni, decide di salire sul palcoscenico con la responsabilità di dirigerne uno spettacolo. È la storia di Filippo Di Somma, un bambino di appena dieci anni con una straordinaria passione per il teatro, la musica e lo spettacolo, che presenta ‘ON AIR’, uno spettacolo di varietà prodotto dal Teatro Ricciardi e da SoundLight Group, con l’aiuto regia di Antonio Lagnese.

Lo spettacolo nasce dal desiderio di condividere emozioni attraverso il linguaggio del teatro. Musica, intrattenimento e momenti di riflessione si alternano in un varietà pensato e diretto da un giovanissimo autore, dimostrando come la passione e la creatività non abbiano età. Il progetto è dedicato alla memoria del nonno, con il commosso omaggio ‘A te, Nonno’.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione ‘Il Coraggio dei Bambini’, trasformando il palcoscenico in un gesto concreto di solidarietà verso i più piccoli.

«Quando un bambino di dieci anni riesce a trasformare la propria passione in uno spettacolo teatrale e, allo stesso tempo, decide di metterla al servizio della solidarietà, significa che il teatro sta facendo esattamente ciò per cui esiste: formare persone prima ancora che artisti. Per il Teatro Ricciardi è un motivo di grande orgoglio accompagnare Filippo in questo percorso. Crediamo profondamente che il teatro debba essere un luogo dove i sogni trovano spazio per diventare realtà e dove il talento, anche quello più giovane, possa crescere, essere valorizzato e condiviso con la comunità.»

— Gianmaria Modugno, Amministratore Teatro Ricciardi