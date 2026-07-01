Donzelli in provincia di Caserta per due incontri

“Questo il comunicato inviatoci dall’ufficio stampa della Federazione Prov. di Caserta di Fratelli d’Italia: “Fratelli d’Italia, giovedì Giovanni Donzelli in provincia di Caserta: conferenza stampa a Maddaloni e incontro pubblico a Teano



Giovedì 2 luglio il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, sarà in provincia di Caserta per due appuntamenti promossi dalla Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia Caserta. il primo appuntamento è in programma alle ore 16, presso la Biblioteca Comunale di Maddaloni (via San Francesco d’Assisi n. 36), dove si terrà una conferenza stampa nel corso della quale saranno annunciati gli ingressi in Fratelli d’Italia di nuovi amministratori locali provenienti da diversi comuni della provincia di Caserta. Successivamente, alle ore 17.30, Donzelli sarà a Teano, in Piazza Municipio, per l’incontro pubblico dal titolo ‘Con Giorgia Meloni l’Italia scrive la storia’. L’evento sarà moderato da Barbara Romano, giornalista Rai e componente dell’Associazione Giornaliste Italiane, e rappresenterà un momento di confronto sui risultati raggiunti dal Governo guidato da Giorgia Meloni e sulle prospettive dell’azione politica di Fratelli d’Italia. «La presenza di Giovanni Donzelli in provincia di Caserta rappresenta un’importante occasione di confronto politico e di rafforzamento del radicamento di Fratelli d’Italia sul territorio. L’adesione di nuovi amministratori locali conferma la crescita del nostro partito e la fiducia sempre maggiore nel progetto politico guidato da Giorgia Meloni» – dichiara Gimmi Cangiano, deputato e presidente provinciale di Fratelli d’Italia Caserta.



Ufficio Stampa Fratelli d’Italia – Federazione Provinciale di Caserta”.”

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