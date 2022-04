Approvato bilancio di previsione al Comune di Caserta

Caserta – Qualche giorno fa è stato approvato il bilancio di previsione per quel che concerne il Comune di Caserta.

Dopo qualche reunion quella che è la Giunta comunale, dopo qualche proposta inoltrata da parte dell’assessora alla Programmazione finanziaria ed Entrate comunali pro tempore, Gerardina Martino, ha approvato lo schema del Bilancio di previsione anno 2022 e per il successvio piano triennale, ossia per il 2022/ 2023/2024.

A seguito di ciò si riporta qualche dichiarazione da parte dell’ Assessore “E’ un bilancio di previsione importante – afferma l’assessora Gerardina Martino – che non soltanto ci permette di completare quanto realizzato nella prima Amministrazione del sindaco Carlo Marino ma guarda al futuro, ad una Caserta del post-Covid nella quale adattare l’attuale modello economico-sociale e dello tecnostruttura verso una maggiore sostenibilità ambientale e sociale, con attività e programmi volti alla riprogettazione della città e del suo tessuto urbano, ottimizzando le risorse in arrivo dall’Europa, con particolare riferimento a quelle del PNRR. Il documento servirà ad accompagnare le sfide – aggiunge l’assessora- che ci attendono nei prossimi anni: la transizione ecologica, la transizione digitale, la coesione sociale, in linea con quanto previsto proprio dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e da Agenda Onu 2030. E’ un bilancio di previsione con numeri significativi: 91 milioni di euro di spese correnti e 112 milioni di spese in conto capitale. E grazie ai fondi del PNRR interventi su edilizia scolastica, impianti sportivi, rigenerazione del tessuto urbano, manutenzioni straordinarie, per una Caserta pronta al rilancio economico e sociale dopo gli ultimi anni di sofferenza”.