Apre “Ca’ Pala” pizza&sfizi

Nella centralissima piazza Matteotti, comunemente conosciuta come piazza Mercato,ha inaugurato una nuova ma non comune pizzeria.

Non comune perché i proprietari : Francesco, Marianna ed Angelo sono degli habitué del loro mestiere non certo dei neofiti della pizza e delle specialità culinarie campane e siciliane.

Dalla pizza semplice ma squisita, passando per i fritti sempre diversi nella fantasia la ciliegina sulla torta sono i taralli fatti dalle sapienti mani di Marianna.

I tre giovani imprenditori hanno deciso dopo anni di lavoro e apprendistato nelle più noti ristoranti, di cimentarsi in un’attività personale e dai sapori caratteristici.

Il locale, curato tanto quanto la scelta della cucina proposta, rispecchia un design moderno e giovanile, senza perdere di vista i gusti e le tradizioni di una volta.