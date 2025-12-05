Notte dei licei tra arte e moda al Liceo “Don Gnocchi”

RITORNA AL DON GNOCCHI LA NOTTE DEI LICEI: GLI STUDENTI MADDALONESI ESPONGONO LE LORO OPERE DI ARTE E MODA.

L’edizione 2025 della “Notte dei Licei” organizzata dal Liceo Don Gnocchi di Maddaloni rinnova un appuntamento con la creatività degli studenti del nostro territorio che anno dopo anno si fa più interessante. La data è quella del 12 dicembre dalle ore 16 alle 20 nella sede dell’Istituto in via Cupa Lunga. Il manifesto di presentazione dell’edizione di quest’anno riporta l’immagine dipinta dallo street artist Jorit sulla facciata interna dell’istituto.

Il lavoro compiuto quotidianamente nelle aule e nei laboratori dell’istituto guidato dalla preside Annamaria Lettieri rende possibile offrire al pubblico opere che uniscono la freschezza e l’entusiasmo giovanile con un significativo design.

I ragazzi dell’indirizzo moda si presentano all’appuntamento esponendo abiti realizzati nel Liceo: il tema di quest’anno è “La Parola”. Può la moda rendersi strumento di comunicazione di concetti importanti senza per questo perdere di vista l’obiettivo della gradevolezza estetica? La risposta è affermativa se è vero che le studentesse e gli studenti di Moda del Don Gnocchi hanno confezionato giacche, jeans, più in generale abiti e accessori ispirati a idee forti e parole suggestive come “tranquillità”, “metamorfosi”, “spiraglio”, “connessione”.

La connessione appunto tra rappresentazione visiva ed elaborazione concettuale è stata una traccia da sviluppare anche per gli studenti dell’indirizzo audiovisivo. “Le parole in espressione” è il titolo della mostra di fotografie che esprimono situazioni di vita, stati d’animo come “introspezione”. E anche in questo caso i giovani artisti-fotografi del Don Gnocchi hanno affrontato la sfida di passare dall’astratto al concreto sempre con un tocco di poeticità.

Gli studenti dell’indirizzo di scultura e pittura nella Notte dei Licei si cimenteranno in performance di arte dal vivo e nello stesso tempo mostreranno ai visitatori i segreti dei loro Laboratori d’Arte.

Va specificato che nel corso degli anni la creatività degli studenti si è alimentata grazie a un continuo confronto con il mondo della moda e dell’arte multimediale: Milano è stata meta di trasferte organizzate dal Liceo don Gnocchi in occasione di eventi di rilevanza internazionale come il Fashion Graduate Italia. La visita a Milano di una delegazione del Liceo Artistico rientra organicamente nelle attività di Formazione Scuola Lavoro (FSL).

Quest’anno nell’Ambito del Fashion Graduate gli studenti maddalonesi del Don Gnocchi hanno potuto ammirare due mostre sul grande Giorgio Armani. I ragazzi sono entrati nel tempio della moda milanese, dove artisti e aziende si incontrano, portando un bagaglio pregresso di competenze acquisite negli ambiti della Performance Art e della Moda sostenibile.