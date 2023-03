ASSOLUZIONE PER L’EX SINDACO DI CAPUA

assolto per non aver commesso il fatto. Questa la decisione del gup di Santa Maria Capua Vetere nei confronti dell’ex sindaco di Capua Carmine Antropoli, accusato di disastro ambientale per gli scarichi nel fiume Volturno.

Il giudice, all’esito del giudizio con abbreviato, ha accolto le tesi della difesa, rappresentata dall’avvocato Mauro Iodice, ed assolto il chirurgo ex primo cittadino con formula piena. Per le stesse accuse sono a processo, dinanzi al collegio presieduto dal giudice Rosetta Stravino, l’altro ex sindaco Eduardo Centore, il dirigente Francesco Greco ed Eleonora Castri, titolare della società che era affidataria degli impianti di sollevamento a servizio della rete fognaria.