FOTO. Auto in fiamme all’alba. Giallo sulle cause

Maddaloni (CE) – la giornata inizia in maniera infuocata nella città di Maddaloni. Alle prime luci dell’alba. Nei pressi degli uffici dell’Asl, su via Caudina , un’autovettura ha preso fuoco.
L’auto, una Fiat utilitaria vecchio modello, si trovava in via Cancello. Alcuni passanti dichiarano di aver visto poco prima dell’auto in fiamme, un piccolo mucchio incendiato dinanzi all’auto.
Sul posto i vigili del fuoco. Le cause che hanno generato le fiamme saranno poi chiarite da loro. intanto si pensa a spegnere le fiamme in una strada nevralgica per la città,
Già normalmente trafficata ora bloccata a causa di questo evento.