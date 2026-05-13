Cronaca

Neonata arriva morta in ospedale

Tragedia a Sarno

Di Mario Izzo

E’ di pochissime ore fa la triste notizia secondo cui in mattinata una bimba neonata sarebbe arrivata già morta al nosocomio di Sarno, l’Ospedale “Martiri di Villa Malta”. Inutili i tentativi di rianimarla, sebbene i medici abbiano tentato per ben 40 minuti.

Stando alle prime indiscrezioni sembrerebbe che la bimba sia stata partorita in casa. La madre, adolescente e di nazionalità non italiana, proveniente dall’hinterland napoletano si sarebbe fatta aiutare da alcuni familiari.

Indaga intanto la Magistratura che ha provveduto al sequestro della salma per i consueti accertamenti della magistratura.