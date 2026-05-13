Auto si ribalta: donna estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco

Caserta. Paura questa mattina, 13 Maggio, lungo la SP 212, nel territorio del comune di Cellole, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura.

L’allarme è scattato intorno alle ore 10:30, quando una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Mondragone, è intervenuta sul posto per prestare soccorso.

All’arrivo, i Vigili del Fuoco hanno trovato il veicolo ribaltato al centro della carreggiata. All’interno dell’abitacolo era rimasta incastrata una donna di circa 60 anni, impossibilitata a uscire autonomamente dal mezzo.

I soccorritori hanno quindi avviato un delicato e complesso intervento tecnico per liberare la ferita, utilizzando il gruppo oleodinamico in dotazione per tagliare le lamiere dell’auto. Una volta estratta, la donna è stata affidata al personale sanitario del 118, giunto sul posto con un’ambulanza, e successivamente trasportata in ospedale per le cure del caso.

Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto anche alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata, consentendo il successivo recupero dell’automobile ribaltata.