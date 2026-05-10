Forum dei Giovani a Teverola, Gennari: “Adeguare il regolamento e tornare subito alle elezioni dirette”

È la proposta avanzata da Pasquale Simone Gennari, membro della Direzione Nazionale dei Giovani Democratici e socio dell’associazione locale Città Viva, modificare e adeguare il Regolamento del Forum dei Giovani del Comune di Teverola alla normativa vigente e al Format regionale della Regione Campania, con l’obiettivo di procedere alla ricostituzione dell’organismo mediante elezioni dirette.

Il Forum dei Giovani, istituito a Teverola nel 2014 e operativo fino al 2015, non risulta da anni più ricostituito. Da qui la richiesta di riaprire un percorso istituzionale e partecipato, capace di restituire ai giovani della città uno strumento stabile di rappresentanza, confronto e proposta. “Il Forum dei Giovani rappresenta un’opportunità importante per avvicinare le nuove generazioni alla vita amministrativa, sociale e territoriale della nostra comunità” – afferma Pasquale Simone Gennari, membro della Direzione Nazionale dei Giovani Democratici – “per questo è necessario adeguare il Regolamento comunale alla normativa vigente e al modello regionale, garantendo elezioni dirette, inclusione, partecipazione e piena rappresentanza dei giovani teverolesi”.

“La mia è una richiesta che va al di là di ogni appartenenza politica” – prosegue Gennari – “la pongo anche da giovane attivo del territorio, visto che da anni sono socio dell’Associazione Città Viva. Teverola ha bisogno di luoghi istituzionali in cui i giovani possano incidere, proporre idee, confrontarsi con l’Amministrazione e contribuire concretamente alla crescita della città”.

Con questa richiesta viene sollecitata l’Amministrazione comunale ad avviare quanto prima l’iter di aggiornamento regolamentare e, successivamente, a indire le elezioni dirette del Forum dei Giovani del Comune di Teverola.