Santangelo: la programmazione paga. Video contro il bullismo, un messaggio che deve diventare virale

«Mi congratulo vivamente con la dirigente scolastica del Liceo Statale “Don Gnocchi”, professoressa Anna Maria Lettieri, e con il dirigente del Settore Edilizia Scolastica della Provincia di Caserta, ing. Paolo Madonna, per il prezioso lavoro svolto che ha portato oggi all’inaugurazione delle nuove aule e dei moderni laboratori dell’istituto». Lo dichiara il Consigliere regionale Vincenzo Santangelo, presente questa mattina al taglio del nastro insieme al sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo. «Si tratta di un intervento significativo – prosegue Santangelo – realizzato grazie ai fondi del PNRR, che ha permesso non solo l’adeguamento antisismico dell’edificio, ma anche un concreto ampliamento degli spazi didattici. Passare da 34 a 38 aule e realizzare cinque nuovi laboratori specialistici significa offrire agli studenti e ai docenti ambienti più sicuri, moderni e funzionali, all’altezza delle esigenze di un istituto che conta circa mille frequentatori al giorno». Il Consigliere regionale ha sottolineato l’importanza della sinergia istituzionale tra Provincia di Caserta, Dirigenza scolastica e Comune di Maddaloni: «Ringrazio la dirigente Lettieri per l’impegno quotidiano profuso nella gestione dell’istituto e l’ing. Paolo Madonna per aver seguito con competenza e dedizione l’intero iter tecnico-amministrativo dei lavori. Questi risultati dimostrano che quando le istituzioni collaborano concretamente, si riescono a raggiungere obiettivi importanti per le nostre comunità e soprattutto per i nostri ragazzi». Di grande impatto il video contro il bullismo realizzato dai ragazzi del don Gnocchi e proiettato durante la presentazione dei nuovi laboratori. «Gli studenti hanno lanciato un messaggio positivo che deve diventare virale – ha evidenziato – ho chiesto alla dirigente di coinvolgere anche le altre scuole in questa sfida di educazione e cultura».