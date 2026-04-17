GIPSY FIORUCCI: IN USCITA IL VIDEOCLIP DE “LA NOTTE PIÙ BUIA CHE C’È (ALKEMIC VERSION)”

Da venerdì 17 aprile esce in radio e nel canale YouTube, il videoclip ufficiale, dell’artista, cantautrice evolutiva, suonoterapeuta vibrazionale, GIPSY FIORUCCI, dal titolo “La notte più buia che c’è” (AlkemicVersion). Il videoclip, diretto dal filmmaker e cinematographer Riccardo Sarti (Wolf), girato tra i boschi e le campagne del territorio emiliano di Novi di Modena, incarna la vera essenza catartica de “La notte buia dell’anima” che si veste di immagini profonde e viscerali e diviene un portale da attraversare con coraggio e consapevolezza per confrontarsi con le proprie ombre e riemergere dalle proprie ceneri più forti e completamente trasformati. Un video di grande impatto in cui Gipsy, da vera sacerdotessa della musica, non si limita semplicemente a raccontare un’emozione in un processo intimo e introspettivo, ma vuole trasformarla fino a farla divenire rituale sacro di pura trasmutazione Alkemica, il coraggio che prende forma e invita finalmente ad attraversare il proprio buio viscerale, in quella fase dolorosa ma preziosa e fondamentale al tempo stesso che precede ogni autentico risveglio dell’anima. Un brano che in questa “Alkemic Version”, realizzata assieme al produttore artistico Renato Droghetto presso gli studi bolognesi SanLucaSound, diventa ancora più intenso e avvolgente abbracciando appieno le caratteristiche del “Pop Alkemico®” di cui Gipsy è ideatrice e pioniera, sonorità eteree, epiche e ancestrali che si fondono a melodie pop, strumenti vibrazionali, frequenze benefiche, alchimia e messaggi evolutivi che diventano così strumenti preziosi in un processo di consapevolezza che è allo stesso tempo sia personale che universale.

Le vibrazioni profonde, ancestrali e benefiche dello strumento Monocorda armonico, che la stessa suonoterapeuta umbra utilizza anche per sessioni individuali e workshop di gruppo attraverso attività di suonoterapia vibrazionale e musica trasformativa per l’anima avvalendosi del metodo Melumalkemica da lei ideato, si sposano con la sua voce carismatica e viscerale, offrendo un’esperienza sensoriale e profonda in grado di toccare corde interiori fondamentali, ma spesso sopite nel nostro essere, entrando nel corpo ma soprattutto nell’anima dell’ascoltatore. Le attività di Gipsy , sound healing, canzoni evolutive e creazioni musicali dall’essenza trasformativa, nonché i progetti per le scuole e i centri culturali e di varia tipologia “Fiamma Dell’Unicità” e “Suoni Di Luce” contribuiscono in maniera significativa all’innalzamento vibrazionale, mirano a riportare armonia ed equilibrio nei centri energetici e nel sistema biologico favorendo la riconnessione fondamentale con la propria matrice animica, il dialogo empatico, la conoscenza di sé e del proprio potenziale, il proprio potere creativo e il valore dei propri doni e talenti unici e irripetibili… e tutto questo oggigiorno, soprattutto per i giovani e per la società in cui viviamo è di vitale importanza. Dalle parole della cantautrice tifernate che da sempre promuove l’unicità dell’essere non seguendo le mode e le tendenze del momento: “Viviamo in un tempo in cui è di fondamentale importanza assumersi la responsabilità di fare scelte consapevoli e in linea con la propria coerenza e verità interiore… anche se questo comporta uscire da certi schemi o sistemi che in questo momento non sono idonei all’essenza autentica del mio progetto… ed è per questo motivo che la nuova “Alkemic Version” del brano per ora sarà presente solo nel videoclip ufficiale e nelle radio che avranno il piacere di passarla e che ringrazio di cuore anticipatamente” L’artista, creatrice di musica trasformativa per l’anima, con la sua essenza mistica e il suo stile inconfondibile, ha la capacità rara di far convivere intensità emotiva, carisma, spiritualità, profondità d’animo e presenza scenica con un’unica missione: quella di accendere e risvegliare la “Fiamma Dell’Unicità” che vive in ognuno, al fine di poter manifestare la propria essenza e autenticità. Gipsy, da sempre impegnata nel sociale e reduce da importanti premi e riconoscimenti, continua tra le altre cose a portare avanti il suo metodo e brand spirituale “Melumalkemica” che si occupa di prodotti e servizi inerenti alla crescita personale e all’evoluzione, una sinergia che agisce attraverso voce, suono, anima, alchimia, frequenze benefiche, vibrazioni ancestrali sprigionate dal suo inseparabile Monocorda “Alkam” e canzoni dall’essenza evolutiva e trasformativa… proseguendo nella sua Missione d’Anima con fiducia, gratitudine e determinazione.

Guarda il video: https://youtu.be/Wf85e1xocMM

Un pò di Gipsy Fiorucci;

La cantautrice e suonoterapeuta vibrazionale umbra Gipsy Fiorucci, all’anagrafe Marta Fiorucci, nasce a Città di Castello in provincia di Perugia. Inizia a studiare canto in giovane età prendendo lezioni private nella sua città natale per diversi anni, poi successivamente dal 2001 al 2006 frequenta l’accademia “Atelièr Della Voce” a Firenze per lo studio di dizione, fonetica e timbrica della voce. Negli anni la voglia di comunicare e la grande passione per la musica la portano a fare molti concerti live in giro per l’Italia con la sua band promuovendo sia i propri brani inediti che famose cover del panorama internazionale rielaborate e riarrangiate nella sua personale versione. Dal 2007 al 2010 frequenta l’”Accademia della Voce” a Montecatini Terme seguendo lezioni individuali dal vocal coach e autore Marco Del Freo (tra i suoi brani più celebri troviamo “Doppiamente Fragili” con cui Anna Tatangelo vinse il Festival di Sanremo nel 2002) e nel 2011 realizza, assieme allo stesso Del Freo e il compositore Agostino Gabrielli, il brano autobiografico“Oltre La Mia Stanza” che le permette di accedere nello stesso anno a “SanremoLab” (Accademia della Canzone di Sanremo).

Successivamente partecipa ed è finalista di diversi prestigiosi festival tra cui “Il Festival dell’Adriatico” (premio Alex Baroni), la “Bella e la Voce” e il “Festival di Saint Vincent” per citarne alcuni. Ad Ottobre 2018 si classifica tra gli artisti finalisti del Festival “Il Cantagiro” con il brano inedito “Bellissimo” scritto insieme al compositore Stefano Stinchi. Il 16 maggio 2019 esce, con la regia di Lorenzo Lombardi, il videoclip ufficiale del singolo “Serial Lover” che dal 28 giugno è presente in tutte le principali piattaforme digitali. Successivamente partecipa al festival internazionale “Una Voce per l’Europa”, classificandosi tra i primi 16 finalisti nazionali nella categoria brani in lingua italiana la cui finale si è svolta a Chianciano Terme (SI) ad agosto 2019. Nella stessa estate l’artista partecipa ad alcuni importanti festival nazionali in qualità di ospite, tra questi il “Montesilvano Pop Rock Music Festival”, il “Premio Mimì Sarà” e il Festival“Il Cantagiro” in occasione della finale regionale a Santa Maria Degli Angeli (Pg) per la promozione del singolo “Serial Lover”. Nel settembre 2019 l’artista prosegue il percorso artistico presso gli studi bolognesi SanLucaSoundinsieme al produttore artistico Renato Droghetti (che negli anni vanta collaborazioni con Paola Turci, Edoardo Bennato, De Crescenzo, Paolo Meneguzzi, Dodi Battaglia, Gaetano Curreri, Vascoe molti altri nomi) con il fine di realizzare il suo primo album. Il 18 novembre 2019 esce il singolo “Specchi di luce” su tutte le migliori radio sia italiane che estere e in tutti gli store digitali in 240 paesi nel mondo. Il brano, accompagnato dal videoclip ufficiale, anticipa il primo graffiante album della cantautrice “Protagonista del Finale” uscito il 10 dicembre 2019. A febbraio 2020, durante la settimana sanremese, partecipa al “Gran Galà della stampa” presso il Casinò di Sanremo insieme a Fausto Leali e ad altri importanti artisti del panorama italiano. L’8 maggio 2020 esce nelle radio e su tutte le piattaforme digitali “Protagonista”, terzo singolo estratto dall’album “Protagonista del Finale”, scritto in collaborazione con l’autrice Lina Falaschie il compositore Riccardo Brunamonti, che si posiziona all’interno di importanti classifiche per molte settimane arrivando anche alla prima posizione tra gli Indipendenti Emergenti Italiani. Dal 7 al 12 settembre 2020 la cantautrice è tra i finalisti nazionali di Sanremo Rock con il brano “Attimi per attimi”, una ballata dal sound intenso e struggente scritto dalla stessa insieme al cantautore Manuel Auteri, esibendosi nel rinomato e prestigioso palco del Teatro Ariston. Ad ottobre 2020 si esibisce in un concerto al Mei – Meeting Degli Indipendenti a Faenza, considerata la manifestazione più importante nel panorama della musica indipendente italiana, dove l’artista presenta i brani del suo album “Protagonista Del Finale” ottenendo un ottimo riscontro e dove viene premiata tra gli artisti più meritevoli. Il 14 dicembre arriva sul canale ufficiale YouTubedell’artista, sempre con la regia di Lorenzo Lombardi e N.Santi Amantini, il videoclip di “Imagine”, capolavoro intramontabile dal successo planetario, brano presente anche nell’album di Gipsy, come omaggio al grande John Lennon in occasione del quarantesimo anniversario dalla sua morte, ottenendo un ottimo riscontro sia di pubblico che di critica. Il 14 Aprile 2021 esce la ballad intensa e struggente “Attimi per Attimi”, quarto singolo estratto dal disco “Protagonista del Finale” accompagnato dal videoclip ufficiale che conferma il sodalizio artistico con i registi Lorenzo Lombardi e N. Santi Amantini e che riscuote da subito un buon successo sia per le visualizzazioni ottenute sul canale YouTube dell’artista che per l’ottimo riscontro radiofonico, restando per molte settimane in vetta su importanti classifiche del panorama della musica indipendente Italiana, videoclip che alcuni mesi dopo viene selezionato ed inserito in rotazione sugli schermi di Telesia Tv, presenti nelle metropolitane e negli aeroporti delle principali città italiane e dove si aggiudica il primo posto vincendo il contest “Metro music”. A Maggio 2021 fonda “Progetto Unicità”, volto alla riscoperta e alla valorizzazione della nostra unicità come valore prezioso e assoluto da difendere, di cui fa parte una linea di felpe, t-shirt e accessori di varia tipologia con incisa la frase dell’artista “Difendiamo la nostra unicità e doniamo al mondo il nostro vero essere” che ne incarna tutta l’essenza e che diventerà lo slogan vero e proprio del progetto stesso. Il 26 novembre 2021 lancia il singolo graffiante “Shattered” in tutti gli store digitali e nelle radio come omaggio all’indimenticabile Dolores O’Riordan, leader della band irlandese “The Cramberries” accompagnato dal super esplosivo videoclip presentato in anteprima venerdì 3 dicembre su SkyTg24, video che rappresenta anche il lancio della sua linea “Unicità” in cui vengono indossati dalla cantautrice alcuni capi de “Progetto Unicità”. Venerdì 1°aprile 2022, con distribuzione Artist First, pubblica il nuovo inedito “L’Anima Grida”, un mantra d’amore dal sound vivace e gioioso che per l’artista rappresenta un vero e proprio grido di speranza da lanciare nel mondo, giovedì 5 maggio viene lanciato il videoclip ufficiale del singolo nel canale YouTube dell’artista con anteprima nazionale su Tgcom24 mercoledì 4 maggio. Il 25 Novembre 2022 partecipa come finalista al Festival “Musivincendo” a Roma al teatro San Gaspare all’interno della manifestazione “Tracce di Rosso” in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, declassificandosi al secondo posto con il brano inedito scritto da lei “Il pianto che trattengo”. Il 12 dicembre, sempre su distribuzione Artist First, esce la sua personale e toccante versione di “L’Essenziale”, brano con cui Marco Mengoni vince il Festival di Sanremo nel 2013; il progetto è accompagnato dal suggestivo videoclip online nel canale ufficiale YouTube dell’artista dallo stesso giorno. Ad ottobre 2023 è tra i vincitori della rinomata rassegna “Roma Videoclip Indie 2023” con il singolo e videoclip “L’Anima Grida” aggiudicandosi il premio speciale Radio Roma. Il 28 Novembre esce in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo ,su distribuzione “Artist First”, “Il Pianto Che Trattengo”, scritto dalla stessa Gipsy con la produzione artistica di Renato Droghetti, brano accompagnato dal suggestivo videoclip uscito il 14 Dicembre sul canale Youtube dell’artista, le cui riprese si sono svolte presso il Museo Rinascimentale “Palazzo Vitelli Alla Cannoniera” di Città di Castello (Pg). A Gennaio 2024 si aggiudica la vittoria per la sezione musica e videoclip, sempre con il brano “L’Anima Grida”, nello storico festival cinematografico d’autore “Pianeta Donna” diretto da Franco Mariotti la cui cerimonia di premiazione si è svolta a Roma presso il cinema Caravaggio, alla presenza di numerose personalità del cinema e dello spettacolo tra cui la rinomata attrice Maria Grazia Cucinotta. A Febbraio 2024 durante la settimana del Festival, prosegue a Sanremo il tour di promozione del singolo “Il Pianto Che Trattengo” con interviste radio-tv e la partecipazione ad importanti eventicome il Gran Galà Della Stampa che si è svolto lunedì 5 Febbraio a Villa Ormond. A Marzo 2024 inizia per l’artista una nuova avventura nelle vesti di speaker radiofonica per la conduzione del programma da lei ideato “Il Suono Dell’Anima” in onda sull’emittente umbra “RadioGreenStage”; uno spazio dedicato all’anima e a tutto ciò che ci accompagna verso la nostra pura autenticità, alla riscoperta della nostra unicità come esseri divini, speciali e irripetibili. Il 24 Giugno viene premiata in Campidoglio durante la cerimonia di premiazione tenutasi nella rinomata sala della Protomoteca per essere tra le nove eccellenze umbre vincitrici del premio “UmbriaRoma” 2024, una prestigiosa rassegna giunta alla sua ventesima edizione che premia le personalità che si sono distinte nei diversi settori per qualità e professionalità dando un importante contributo all’arte e all’imprenditoria mettendo in primo piano i valori spirituali e culturali della regione Umbria. Il 23 Ottobre 2024 lancia in radio e in tutti i digital stores, il singolo “Unico In Questo Universo”, uno slogan potente e inciso dall’anima graffiante: “Io non sono diverso, sono unico in questo universo”, dedicato soprattutto ai giovani e alle nuove generazioni. Il 22 Novembre 2024 lancia il videoclip ufficiale di “Unico In Questo Universo” e durante la Conferenza Stampa tenutasi lo stesso giorno lancia il progetto “Fiamma Dell’Unicità”, nato dall’evoluzione del “Progetto Unicità” sempre fondato dall’artista nel 2021; “Fiamma Dell’Unicità”è un format che comprende eventi artistici, culturali e formativi dedicati alle nuove generazioni con il fine di promuovere e celebrare il valore dell’unicità e dell’inclusione in ogni sua forma nei teatri, nelle scuole e nei centri di varia tipologia. Il 2 Gennaio 2025 entra nella rosa dei diciassette artisti finalisti del prestigioso “Festival Della Canzone Cristiana di Sanremo” che si svolge dal 13 al 15 Febbraio nella città dei fiori, fondato e promosso dal direttore artistico Fabrizio Venturi, con il brano “Regina Del Suo Regno” di cui è autrice. Il 4 Febbraio 2025 lancia la nuova e toccante “Epic Version” di “Unico In Questo Universo” in radio e negli stores digitali; una versione che l’artista ha dato alla luce creando un connubio raro e prezioso unendo il potere dei messaggi del brano con le vibrazioni e le frequenze del benessere sprigionati dal suono dello strumento Monocorda Armonico in grado di trasmettere gioia, armonia ed equilibrio interiore.

Il 15 Febbraio 2025 sale sul podio conquistando il secondo posto del “Festival Della Canzone Cristiana di Sanremo” con la canzone “Regina Del Suo Regno”, che viene lanciata come singolo in radio e in tutti gli stores digitali il 1° Aprile 2025. Il 24 Giugno 2025 arriva un altro importante riconoscimento con il secondo posto nella sezione musica e videoclip al Premio Internazionale “Donne D’Amore” con la canzone “Il Pianto Che Trattengo”, la cui cerimonia di premiazione si è svolta nella prestigiosa sala della Protomoteca in Campidoglio. Il 23 Agosto 2025 partecipa come special guest al Festival Della Rosa ad Aulla insieme a grandi artisti del panorama italiano e il 15 Settembre vince la sezione musica del Premio Internazionale “Laudato Creato” con la canzone “L’Anima Grida” e viene premiata nella cerimonia svoltasi nel cuore della capitale presso Palazzo Valentini. Il 21 Ottobre 2025 è tra gli ospiti protagonisti della prestigiosa rassegna “Voci d’Europa – L’Arte contro il Bullismo” ideato e promosso dall’associazione ArtGlobal, manifestazione svoltasi presso “Spazio Europa” sede dell’ufficio del Parlamento Europeo in Italia e che vede coinvolti molte personalità di spicco tra cui l’onorevole Fabrizio Santori. Il 22 Ottobre 2025 lancia in radio e su tutti gli store digitali il nuovo intenso e vibrante singolo “La Notte Più Buia Che C’è” e il nuovo genere musicale da lei creato e unico nel panorama discografico “Pop Alkemico”, che viene creato attraverso una sinergia tra suono, alchimia, vibrazioni benefiche dello strumento Monocorda Armonico, crescita evolutiva e tecniche energetiche e vibrazionali di varia tipologia. L’11 Dicembre 2025 si aggiudica il primo posto con la canzone “Specchi Di Luce” nella sezione musica e videoclip del “International Short Film Festival – Corti Da Mare” la cui cerimonia dipremiazione si è svolta a Roma presso il cinema Anica. Il 16 Dicembre 2025 partecipa come ospite al convegno “Come a casa mia”, un incontro per promuovere la dignità e la qualità della vita nelle case di riposo, dove l’artista e suonoterapeuta vibrazionale riceve un attestato di merito dopo il suo intervento in cui ha illustrato i benefici della suonoterapia nei centri anziani e di varia tipologia. Il 21 Dicembre in località Santi Cosma e Damiano(Lt), partecipa come ospite special guest al Concerto Di Natale in memoria di Paolo Mendico, vittima di atti di bullismo a soli 15 anni, in cui si esibisce in alcune performance musicali assieme al suo Monocorda armonico e presenta i progetti da lei stessa fondati “Suoni Di Luce” e “Fiamma Dell’Unicità” che l’artista sta portando avanti già dal 2023 sia all’interno di scuole, teatri e centri di varia tipologia e che hanno come mission quella di dare un supporto e un aiuto concreto ai bambini e ragazzi nel ritrovare la connessione con la loro identità dell’essere manifestando nel mondo la propria autenticità, celebrando e valorizzando l’unicità dei propri doni, talenti e risorse interiori. Il 17 Aprile 2026 esce in radio e nel canale Youtube dell’artista il videoclip ufficiale de “La Notte Buia Che C’è” (Alkemic Version), brano immerso nelle sonorità mistiche e vibrazionali del “Pop Alkemico”® di cui la stessa Gipsy è ideatrice e pioniera.

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