Brucellosi, nei guai la Confagricoltura di Caserta

La sezione provinciale di Confagricoltura Caserta commissariata, causa questione brucellosi.

Lo scontro vede l’associazione con a capo Raffaele Puoti , rappresentata per quanto concerne il settore bufalino da Cesare Iemma, allevatore di bufale e produttore di mozzarella dop.

Entrambi sostengono gli allevatori del casertano.

Dal lato opposto sono schierati Fabrizio Marzano e Rosario Rago, rispettivamente presidente e vice presidente di Confagricoltura Campania.

Il commissario scelto è Paolo Conte, collaboratore dell’assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo.

Quest’ultimo è stato fautore del piano di eradicazione di brucellosi e tbc del casertano, varato nel marzo 2022.

Nel luglio 2022 così si esprimeva l’assessore Caputo in un comunicato stampa della Regione Campania: “ Il Piano di eradicazione è stato condiviso con tutti gli stakeholder ed è espressione degli input registrati dagli operatori. La nostra azione è ispirata costantemente da tre principi fondamentali, nella direzione tracciata dal presidente Vincenzo De Luca: massima trasparenza, rigore nell’applicazione del Piano e vicinanza agli allevatori, che stanno vivendo un periodo di grande difficoltà. Il via libera da Bruxelles per il Piano di vaccinazione della Regione Campania, con l’arrivo delle prime dosi di vaccino previsto entro il 10 agosto, è la conferma ulteriore dell’importante lavoro svolto in questi mesi, in sinergia con l’intera filiera, con l’unico obiettivo di mettere in campo tutte le nostre forze per eradicare le malattie infettive delle specie bovina e bufalina nella nostra regione”.

Bisogna ricordare che alle affermazioni di Caputo gli allevatori casertani si sono sempre opposti, difatti Iemma inseguito alla notizia del commissariamento non ha esistano ad esprimere tutto il suo sconcerto, ribadendo la necessità di trovare un punto di incontro rispetto alla mattanza dei capi bufalini abbattuti in seguito alla positività ai test.

Test ripetuti in seguito all’abbattimento e risultati negativi.