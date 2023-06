Caserta, la parrocchia N.S. di Lourdes accoglie il piccolo Valerio per l’ultimo saluto

Forte è la vicinanza espressa da tutta la comunità Casertana per la perdita del piccolo Valerio B., di 12 anni.

Ricoverato all’Ospedale di Caserta in seguito al drammatico incidente che lo aveva coinvolto mentre era a bordo della sua bici – il ragazzino è stato investito da una vettura lungo via L. Da Vinci all’incrocio con via Saba – per le gravi ferite riportate è poi deceduto nel pomeriggio di martedì.

L’intera comunità stretta in un abbraccio attorno alla famiglia confidava “riuscisse a vincere la sua battaglia e a tornare a casa dai suoi cari”, quando ha appreso, con immenso dolore, che il ragazzino era purtroppo venuto a mancare.

Oggi, alle 15:30, l’ultimo saluto a Valerio nella parrocchia N.S. di Lourdes in via Kennedy, a Caserta.

Tanti i cuori uniti in preghiera tra fedeli, insegnanti e alunni dell’I.C.`E. De Filippo`di San Nicola La Strada che ieri sera, a partire dalle 21, hanno preso parte all’ora di adorazione presso la parrocchia sita nel rione Acquaviva.

Una veglia di preghiera divenuta un toccante momento che ha accompagnato il ricordo di Valerio alla presenza dei tanti convenuti, tra i quali i suoi compagni di classe: la II E che frequentava nel plesso di via Ungaretti.

Per il tramite di don Antonello Giannotti, alla famiglia è giunto anche il cordoglio del vescovo di Caserta, monsignor Pietro Lagnese : « Conforto e consolazione e pace per i genitori; solo il Signore potrà lenire questo grande dolore».

Parole a cui fanno eco quelle di don Antonello: « Solo l’Altissimo potrà lenire una sofferenza così grande – dice – dobbiamo chiedere al Signore di donare la grazia e la consolazione della fede, devono i genitori trovare le forze per andare avanti.

Preghiamo per ritrovare le ragioni della speranza»