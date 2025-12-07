Solo pari per i falchetti

Al “Monterisi” di Cerignola, la Casertana non va oltre il pareggio, frenando la sua corsa verso l’alta classifica. Dopo le grandi prestazioni contro Sorrento, Cavese e Atalanta U23, stavolta è stato fatto un passo indietro. Onore, comunque, all’Audace Cerignola, che ha messo in campo una squadra aggressiva, preparata e che veniva da quattro vittorie consecutive in campionato.

Avendo Toscano squalificato, Coppitelli opta per un offensivo 3-4-3, lasciando Vano in panchina e dando fiducia allo strepitoso (nelle ultime partite) Casarotto; Maiuri risponde col 3-5-2. Dopo una brevissima fase di studio, sale in cattedra il Cerignola. Al 5’, i pugliesi reclamano un rigore per un presunto atterramento di Gambale da parte di Rocchi. Per l’arbitro Mazzer, è fallo in attacco, decisione confermata all’FVS. All’11’ Russo se ne va sulla sinistra e, da posizione abbastanza defilata, prova un difficile diagonale sporcato in angolo da De Lucia. L’Audace sembra padrona del gioco e i rossoblù si fanno vivi solo al 16’: Casarotto recupera palla dalla destra, la mette sul secondo palo per Kallon, il quale la offre a Proia, che se la fa parare dal portiere avversario Iliev. Al 26’ tiro da fuori di Bentivegna, allungato in angolo da Iliev. Al 33’ Cerignola in vantaggio con D’Orazio, che, sempre dalla sinistra, si accentra e fa partire un destro che vale l’1 a 0. Gli ultimi minuti della prima frazione sono un calvario per gli uomini di Coppitelli, che in più frangenti rischiano di subire il 2-0. Nei primi minuti del secondo tempo, l’andazzo sembra essere confermato (49’ Gambale). La partita si equilibra di nuovo con l’ingresso di Vano al posto di Bentivegna e Llano per Oukhadda, in altre parole Coppitelli passa al 4-3-3. Al 59’ fiammata di Llano: para facile Iliev. Al 63’ Russo si fa intercettare da De Lucia previo un bell’assist di D’Orazio. La Casertana trova, ogni tanto, la forza per attaccare come al 74’, quando, su corner di Liotti, la pressione di Vano costringe Gasbarro ad infilare nella propria porta: 1-1. È, però, De Lucia il “salvatore della patria”. Al 94’, infatti, Spaltro crossa dalla sinistra e permette a Moreso di colpirla di testa a botta sicura. Trova, però, sulla sua strada la paratona di De Lucia, che la devia sul palo, poi Cuppone sbaglia il tap-in vincente: finisce così 1-1. La Casertana ne esce leggermente ridimensionata da questa partita, ma bisogna pur dire che Cerignola è un campo difficile per qualsiasi team della categoria. Il 2025 terminerà con Latina e Giugliano: solo con sei punti si continuerà su questa strada, la strada di chi potrà togliersi tante soddisfazioni.

(Foto di Ciro Santangelo)