Caserta . L’impiegato Comunale Davide Broccio aggredito e preso a schiaffi all’ interno del cimitero

Caserta. Un brutto episodio di violenza si è verificato nella mattinata di oggi , mercoledi 20 dicembre, al cimitero di Caserta: il dipendente comunale Davide Broccio è stato aggredito prima verbalmente,e poi fisicamente, nei pressi dell’ufficio dove lo stesso svolge la propria mansione di custode .

Questi i fatti : Nella giornata di ieri , martedì’ 19 dicembre 2023, era prevista una traslazione di un un feretro da un loculo ad un altro . Operazione quest’ultima che era stata , cosi’ come prevede la legge, precedentemente prenotata da una donna che a distanza di 20 anni dalla scomparsa del padre aveva comprato un nuovo loculo ed espresso il desidero del trasferimento . Davide Broccio aveva organizzato, nei termini previsti ,l’ operazione da farsi.

Tutto sembrava andare secondo le previsioni se non fosse per il fatto che il giovane custode del cimitero ha dovuto, come da regolamento , dare precedenza ed impiegare i tumulatori per la sepoltura delle salme di persone morte il giorno prima. A quel punto la donna ha atteso invano e solo dopo aver compreso che l’ operazione di trasferimento della salma del padre non sarebbe piu’ avvenuta in giornata è andata via ,concordando con lo stesso Davide un appuntamento per oggi , mercoledi 20 dicembre alle ore 8,30.

Stamattina, Davide, dopo essersi sentito telefonicamente con i tumulatori ,intorno alle 8,30 ha chiamato la signora per dirle di recarsi al cimitero perchè l’ operazione di spostamento della salma sarebbe avvenuta appena arrivati sul posto . La Donna , molto probabilmente ancora nervosa per la lunga attesa del giorno prima , ha cominciato ad infierire telefonicamente contro Davide .affermando di trovarsi già sul posto dalle 8 e che non aveva nessuna intenzione di aspettare un minuto in piu’ . A quel punto il malcapitato custode si è recato al cimitero ed ha chiesto alla donna , che continuava ad infierire contro di lui minacciando verbalmente addirittura di ammazzarlo , spiegazioni per tale atteggiamento .

Nel giro di pochi minuti la discussione verbale è degenerata al punto che un uomo , molto probabilmente accompagnatore della donna, si è letteralmente scagliato contro Davide prendendolo prima per la gola e subito dopo colpendolo con due schiaffi al volto . Solo l’ intervento di una terza persona ha evitato il peggio .

Subito dopo lo sgradevole episodio il custode del cimitero ,ancora sotto shock, si è recato all’ Ospedale di Caserta per farsi medicare e subito dopo alla Caserma dei Carabinieri per denunciare l’ accaduto . Per fortuna si è trattato solo di un grosso spavento l’ uomo è tornato a casa con la voglia di dimenticare presto questo grave episodio