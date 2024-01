CASERTA – TERRA DEI FUOCHI – LA POLIZIA LOCALE SEQUESTRA UN’ATTIVITA’ DI CARROZZIERA DI CIRCA MQ 100 ABUSIVA

La Polizia Locale di Caserta diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli ha avviato

un’attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzata a reprimere il fenomeno della

TERRA DEI FUOCHI a tutela della salute dei cittadini. E’ stata ispezionata e controllata una

attività di carrozzeria ubicata nella località di San Clemente. Dagli esiti e dal controllo documentale

l’attività, all’interno della quale era presente un forno per verniciare le auto e vari accessori,

è risultata essere priva delle autorizzazioni in materia ambientale per lo scarico delle acque reflue e

l’emissione in atmosfera oltre ai registri di carico e scarico dei rifiuti. Per l’assenza dei titoli

autorizzativi la polizia Locale ha posto sotto sequestro di Polizia Giudiziaria l’attività di circa 100

mq adibita a carrozzeria e denunciato all’Autorità Giudiziaria il titolare.