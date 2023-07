Casertavecchia: concerto del Maestro Caterina Bernardo

Il pianoforte è quello strumento che ha cambiato la scena musicale dal ‘700 in poi, divenendo quel portale tra la realtà e la dimensione dell’anima, tra la realtà e un sogno capace di ristorare ogni anima; e sarà proprio lui, nella calda stagione che ci avvolge, il protagonista dell’evento “A Midsummer Piano’s Dream”, Concerto per Pianoforte Solista, che si terrà Venerdì 14 luglio 2023 nella suggestiva location del Duomo di Casertavecchia e sarà condotto dal Direttore Artistico Caterina Bernardo: il repertorio sarà prevalentemente classico, tra autori quali Chopin, Beethoven, Debussy, insieme al pianista Lorenzo Savarese; parteciperanno anche giovani talenti del territorio che sempre vengono coinvolti al fine di stimolare nelle nuove generazioni l’amore per lo studio della musica.

Patrocinato dal Comune di Caserta e sponsorizzato da un commerciante del luogo, l’evento ha ingresso gratuito.