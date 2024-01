COLTI A RUBARE UN AUTO DA UN CARABINIERE FUORI SERVIZIO

Un militare dell’Arma, stava facendo rientro in caserma quando individua una Lancia Ypsilon che spingeva una Fiat Panda con il motore spento, lungo la SP 335 a Marcianise.

Gli uomini alla vista dei militari, sono immediatamente scesi dal mezzo e scappati a piedi nelle campagne circostanti, facendo così perdere le loro tracce. Il conducente della Lancia Ypsilon invece ha prontamente accelerato e si é allontanato in direzione Napoli. Questo ha scaturito un inseguimento da parte dei Carabinieri avvertiti in precedenza dai militari dell’Arma che l’hanno seguito fino in corso Vittorio Emanuele III, dove sono riusciti a bloccare l’auto ed anche l’uomo che voleva darsi alla fuga ma é stato prontamente bloccato.

Gli accertamenti d’indagine hanno fatto scoprire che la Fiat Panda che stavano spingendo era stata oggetto di furto, del 29 gennaio scorso a San Nicola la Strada, ed anche Lancia Ypsilon era stata rubata tempo addietro

Il ladro é un 45enne di Cast l Volturno che é stato denunciato in stato di libertà, e dovrà rispondere di furto e violenza sulle cose oltre che alla resistenza a pubblico ufficiale.

Le indagini sono in corso da parte della compagnia dei Carabinieri di Marcianise.