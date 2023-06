Commissariata la Sezione Bufale di Caserta

Commissariata la sezione provinciale della Confagricoltura di Caserta. La via crucis della questione brucellosi in Campania non vede via di uscita. Il giorno 22 maggio era stato indetto, al Ministero della Sanità, un tavolo tecnico con il sottosegretario Gemmato e le associazioni di categoria per discutere della questione degli abbattimenti dei capi bufalini a causa della positività alla brucellosi che, in seguito, quasi tutti risultano falsi positivi, e trovare una soluzione alla continua mattanza della specie animale. Un tavolo andato deserto per ordine dall’alto.

Il segretario provinciale della Confagricoltura sezione bufalina, Cesare Iemma, ha atto sapere, di aver avuto “ordine di non partecipare al tavolo, pena commissariamento della sezione provinciale del sindacato”. Nonostante la disertazione del tavolo, sarebbe comunque arrivato il commissariamento. Al suo posto è stato nominato commissario Paolo Conte, collaboratore dell’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo