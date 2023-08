Conferenza stampa Consiglieri di opposizione a Casagiove

Ieri – 3 Agosto alle 17.30 – si è tenuta nella sala consiliare del Comune di Casagiove la conferenza stampa indetta dai consiglieri che costituiscono le forze d’opposizione.

“Ci siamo sempre stati e ci saremo sempre, e soprattutto in questo momento delicato è necessario fare chiarezza sulle ultime vicende che vedono coinvolta l’amministrazione.

Abbiamo sempre auspicato il dialogo con la cittadinanza e da parte nostra, lo abbiamo sempre portato avanti.

Casagiove merita spiegazioni e merita un’amministrazione che, al netto delle visioni politiche, sappia tutelare il bene della collettività.”

Così si sono espressi all’unisono i consiglieri Cristian Gallo, Francesco Moscatiello, Pina Mingione, Tina Petrillo e Francesco Costanzo, evidenziando in questo modo le forze criticità presenti nelle forze di maggioranza.

Durante la conferenza stampa è stato anche reso noto che il ricorso – da loro presentato – ad oggetto il bilancio del Comune – presso il Consiglio di Stato sia stato accolto, ritenendo le censure presentate “favorevolmente apprezzabili”.

In seguito cittadini presenti hanno presentato le proprie rimostranze e perplessità sulla gestione dell’amministrazione e la volontà di poter essere informati ed ascoltati nel tentativo di essere resi partecipi per poter contribuire alla rinascita di Casagiove.

Si attende ora la sentenza del TAR Campania per mettere un punto a quanto sollevato in merito al Bilancio da parte dei consiglieri sopracitati.