CONFLITTO A FUOCO DI ORTA DI ATELLA ARRESTATO UN MEMBRO DELLA BANDA

ORTA DI ATELLA – Passa a sei il numero delle persone arrestate dopo l’inseguimento tra Polizia di Stato e malviventi avvenuto ieri a Orta di Atella, in provincia di Caserta . La Squadra Mobile di Napoli, coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini, ha rintracciato e arrestato un complice degli altri cinque già presi ieri trovato in possesso di berretti e tesserini della Guardia di Finanza. L’uomo è stato rintracciato e arrestato dagli agenti a Sant’Antimo, in provincia di Napoli.

Altri quattro sono stati arrestati ieri al termine dopo che una delle due vetture a bordo dei quali viaggiavano i banditi è andata a sbattere contro un muro dopo che gli agenti avevano sparato alle ruote. Alcuni presunti rapinatori e un agente sono rimasti contusi e uno dei malviventi aveva addosso una divisa da carabiniere. Il quinto arresto è sopraggiunto a Casandrino (Napoli) dove un fuggitivo aveva trovato riparo a casa di un familiare.