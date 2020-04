Il Covid 19 non ferma la Commissione Pari Opportunita’: riprendono i lavori su piattaforma on line

Caserta.” Il nostro compito e’ quello di dare voce a quanti, in questo delicato momento, non hanno voce. In questo periodo di crisi determinato dalla Pandemia Covid-19, la nostra attivita’ e’ concentrata nel dare vita ad azioni sociali e culturali finalizzate a promuovere, a sostenere e a valorizzare quei generi sociali piu’ deboli , come donne , bambini, anziani, disabili, che hanno fortemente risentito di quanto accaduto”.

Con queste parole la Dott.ssa Lucia Monaco, Assessore alle Pari Opportunita‘ al Comune di Caserta, ha introdotto i lavori della Commissione Pari Opportunita’, presieduta dall’Avv. Drusilla De Nicola, che si sono tenuti ieri, giovedi’ 23 aprile 2020, a partire dalle ore 17.00, sulla piattaforma on line di Palazzo Castropignano.

Presenti al video-incontro, oltre l‘Assessore Lucia Monaco e il Presidente Drusilla De Nicola, anche i seguenti Commissari: Antonella Serpico, Giovanna Paolino, Barbara Pacilio, AnnaMaria Batelli, Alessandra Cirelli, Daniela Della Buono, Mimmo Rosario Laudato, Rosellina Casertano, Linda Iannone, Rosa De Martino. Segretaria verbalizzante Melina Cortese Cimitile.

Un meeting on line, dunque, nel quale la Commissione Pari Opportunita’ ha individuato e programmato le future linee di intervento per mettere in campo azioni positive atte a rimuovere od evitare forme di discriminazione economica e sociale derivanti dalla emergenza Coronavirus.

” L’efficacia del nostro intervento– ha continuato l’Assessore Monaco– è assicurata anche dalle misure di accompagnamento: formazione, collegamento in rete, sensibilizzazione e diffusione, nel contrasto ad ogni forma di discriminazione”.

Soddisfatta anche il Presidente Drusilla De Nicola . ” La Commissione– ha dichiarato– si sta adoperando per garantire , in questa emergenza, parità di trattamento soprattutto a quelle fasce piu’ deboli della popolazione, nei settori della formazione e dell’istruzione, nell’accesso alle cure sanitarie e ai beni e ai servizi in generale”.

La Commissione Pari Opportunita’ ha aggiornato i propri lavori alla prossima settimana: sempre su piattaforma on line, sempre con lo stesso cuore pulsante di passione sociale e civile.