Croce Rossa.Progetto Nazionale LoveRed . In Campo i giovani volontari CRI-Comitato di Caserta

Caserta. Ancora una iniziativa della Croce Rossa -Comitato di Caserta di cui è Presidente Teresa Natale. A scendere in campo questa volta saranno i giovani volontari per sostenere il progetto Nazionale CRI denominato LoveRed . Si tratta di una campagna di sensibilizzazione per promuovere percorsi di educazione sessuale inclusiva e consapevole ,puntando sull’importanza della salute e del benessere emotivo e sessuale.

Il progetto si divide sostanzialmente in due fasi quella educativa dove i giovani volontari CRI spiegheranno quali sono i rischi legati alle infezioni sessualmente trasmissibili (IST), fornendo indicazioni corrette su come proteggersi. La seconda fase invece consiste nel dare la possibilità alle persone interessate di accedere a test di screening gratuiti che potranno effettuare direttamente presso il LoveRED Point adibito per l’ occasione. Sul posto ci saranno volontari e personale sanitario pronti ad ascoltare e rispondere a tutte le domande e le curiosità degli utenti.

L’appuntamento a Caserta è per Sabato 27 Gennaio ore 16,30 in Via Petrarelle -Vicolo Pacifico snc -Caserta .