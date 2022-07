Cross cities summer 2022. Anteprima a Cantine Mustilli

Comunicato stampa:

Tutto pronto alle Antiche Cantine Mustilli di Sant’Agata De’ Goti per accogliere, sabato 23 luglio, la serata “Anteprima” di Cross Cities Summer 2022.

Saranno proiettate 11 opere in 16 mm (per una durata complessiva di circa 90 minuti) del collettivo AFW (Artist Film Workshop) di Melbourne, organizzazione senza scopo di lucro che fornisce accesso a conoscenze e risorse per filmakers e artisti a Melbourne e organizza regolarmente proiezioni e workshop per persone interessate al cinema o che lavorano con il suono e la visione. L’Artist Film Workshop ebbe inizio come una serie di workshop e proiezioni nel 2011, e poi, dopo 18 mesi, ha trovato una base permanente presso i GoodtimeStudios dove lo spazio del laboratorio AFW è stato inaugurato nel 2012 con più di 20 membri fondatori.

La conclusione della serata, curata da 70FPS, prevede una live performance sulle immagini del film del 1903 “The Great Train Robbery” di Edwin S. Porter. Il film è considerato una pietra miliare nella produzione cinematografica in quanto utilizza una serie di tecniche non convenzionali, tra cui il montaggio composito, riprese on-location e frequenti movimenti di cinepresa. E’ uno dei primi ad utilizzare la tecnica del montaggio incrociato, in cui due scene vengono mostrate in svolgimento simultaneo, ma in luoghi diversi. La sonorizzazione dal vivo sarà eseguita dalla Sonic Alliances (Peppe Vietri: percussioni, ance, elettroniche; Maurizio Chiantone: contrabbasso, voce; Mario Gabola: reazioni e trasformazioni acustiche del sax; Davide Russo: fisarmonica, fisarmonica smontata, ukulele).

Poi la Summer Edition di Cross Cities culminerà, il 5, 6 e 7 agosto, nella Rèunion degli artisti, quasi un centinaio, che si riconoscono nel “manifesto culturale” (https://crosscities.cloud/2020/call/manifesto.html).

Il progetto Cross Cities si prefigge di costituire un crocevia di luoghi, artisti ed espressioni diverse per dare vita ad un dialogo “incrocio, confronto” di diversità espressive.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito web www.crosscities.cloud o cercare in rete “Cross Cities”, di cui esistono anche la pagina Facebook, il canale Youtube, ecc..

