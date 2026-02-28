Daniele Grumiro nella task force della LILT

IL CASERTANO DANIELE GRUMIRO NOMINATO NELLA TASK FORCE NAZIONALE “LILT BENESSERE NUTRIZIONALE”

“LA NUTRIZIONE È UNO STRUMENTO STRATEGICO NELLA PREVENZIONE ONCOLOGICA”

«La nutrizione è uno strumento strategico nella prevenzione oncologica e rappresenta una delle leve più concrete per ridurre il rischio di malattia e migliorare la qualità della vita delle persone. Entrare a far parte della task force “Lilt Benessere Nutrizionale” è per me un grande onore e una responsabilità verso la comunità». Con queste parole il dottor Daniele Grumiro, specialista in Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Oncologica, commenta la sua nomina nel gruppo di lavoro specializzato della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt), su designazione del presidente nazionale Francesco Schittulli.

La nomina è stata formalizzata nell’ambito delle celebrazioni per il 104esimo anniversario della Lilt, che ha riunito a Roma l’Assemblea generale dei Presidenti delle 105 associazioni provinciali, dei 20 coordinamenti regionali, dei quadri direttivi, dei comitati consultivi e delle task force nazionali, segnando l’avvio di una nuova fase strategico-operativa per l’Ente.

L’incontro ha visto anche la manifestazione di vicinanza istituzionale della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro della Salute Orazio Schillaci, a testimonianza del pieno sostegno delle istituzioni al ruolo centrale della prevenzione nelle politiche sanitarie nazionali.

«La prevenzione nutrizionale non può essere considerata un elemento accessorio», prosegue il dottor Grumiro. «È necessario costruire modelli operativi condivisi, fondati su evidenze scientifiche solide, che possano essere applicati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. La sfida è trasformare la cultura della prevenzione in pratica quotidiana».

A sottolineare il valore strategico del percorso avviato è stato il presidente nazionale della Lilt Francesco Schittulli: «Abbiamo tracciato la rotta per la Lilt del futuro. Queste giornate di intenso e proficuo lavoro non sono state solo un momento celebrativo, ma un vero e proprio cantiere di idee progettuali. Grazie al contributo sinergico di tutti i professionisti presenti, oggi l’Ente è più coeso, moderno e pronto a rispondere con efficacia alle sfide della sanità contemporanea e del benessere salute. Dalle caserme dell’Esercito ai laboratori di telemedicina, la Lilt di domani è già in cammino per rendere il cancro una malattia sempre più prevenibile e guaribile». E sarà proprio la lectio magistralis del presidente Schittulli ad aprire il prossimo 11 aprile a Caserta il convegno “Stili di vita in oncologia. Capitolo IV. Cancro al Polmone”, incontro che vede come presidente la professoressa Annamaria Colao e direttore scientifico il dottor Grumiro.

La task force “Lilt Benessere Nutrizionale” avrà il compito di sviluppare linee operative, programmi formativi e iniziative di sensibilizzazione per rafforzare l’educazione alimentare e la promozione di corretti stili di vita, consolidando il ruolo della Lilt quale presidio territoriale nella lotta contro i tumori.

Nota biografica

Il dottor Daniele Grumiro è specialista in Scienza dell’Alimentazione con competenze specifiche in Nutrizione Oncologica. È responsabile delle attività progettuali della Cattedra Unesco dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con sede a Caserta.

È membro del direttivo della Lilt e responsabile scientifico del progetto “Screening Nutrizionale del malato oncologico” presso la Lilt Caserta.

Ha inoltre ricoperto il ruolo di rilevatore ad alta specializzazione per lo “Studio sui consumi alimentari pediatrici in Italia – IV Scai-Crea”, finalizzato alla realizzazione del database dell’European Food Safety Authority (EFSA), in collaborazione con il Ministero della Salute.