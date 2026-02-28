Il CIF celebra la “Giornata internazionale della Donna”

“Giornata internazionale della Donna”, il CIF la celebra con artisti locali

Il Centro Italiano Femminile (CIF) di Teano, presidente Maria Antonietta Polito, in occasione della “Giornata Internazionale della Donna”, presieduta dalla critica d’arte Anna de Core, apre una tre giorni di mostra per artisti locali.

La tre giorni della mostra, dal 6 all’8 Marzo 2026, intitolata ad Artemisia Gentileschi, la grande artista italiana del XVII secolo, è dedicata agli artisti del territorio. In provincia di Caserta, al centro di Teano, nella Sala dell’Annunziata. Ingresso libero. Oltre a poter ammirare varie espressioni dell’arte che esprimano la ricchezza d’animo degli autori nella ricerca del bello, si avrà modo di fare anche altre esperienze interessanti. Sabato 7 marzo, alle ore 17.30, il già professore Americo Caldarone tratterà il tema: “La forza delle donne nella Divina Commedia”, declamando e spiegando quel passo del girone dei lussuriosi, ove tanti adolescenti si turbarono sui banchi di scuola e oggi si turbano nell’incontrare l’amore di Paolo e Francesca descritto dal Sommo Poeta. Nella mattinata dell’8 marzo, dopo la presentazione della sua autobiografia: “Ricordi in valigia” di Maria Attilia Spaziano, lo storico Giuseppe Angelone narrerà il coraggio delle donne nel territorio di Caserta durante la Seconda guerra mondiale.

Gli artisti che esporranno nei tre giorni della mostra sono i seguenti: Mena Giordano, Paola Melillo, Maria Comparone, Iula Carcieri, Livia Argentino, Nicolas La Ventura, Benedetto Castaldo, Giovanni Varone, Rita Feola, Maurizia Errichiello, Caterina Accardo, Paola Pisano, Rosanna Di Carlo, Tommaso Marcello e Anna Maria Sarra.