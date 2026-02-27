Gli ascolti della terza serata. La scaletta della quarta serata.

Anche nella terza serata del Festival di Sanremo si registra un trend in crescita costante per gli ascolti. 9 milioni 543 mila, con uno share del 60.6 per cento, i telespettatori che, secondo la Total Audience rilasciata da Auditel, hanno visto la terza serata del 76° Festival della Canzone italiana. La prima parte, dalle 21.45 alle 23.33, è stata vista da 12 milioni 585 mila spettatori con il 60.4 per cento di share. La seconda, dalle 23.37 all’1.14, da 5 milioni 941 mila con il 61.3 di share. Il picco d’ascolto alle 22.11 con 14 milioni 199 mila spettatori, quello di share alle 23.04 con il 65.8 di share. “Sanremo Start” – dalle 20.39 alle 21.40 – ha registrato 11 milioni 177 mila spettatori con il 46.3% di share. Il “DopoFestival”, in onda dall’1.14 all’1.59, è stato visto da 2 milioni 9 mila persone, con uno share del 50.9 per cento. “PrimaFestival”, dalle 20.30 alle 20.38, ha avuto un seguito di 6 milioni 892 mila spettatori con il 32.1% di share.

Ieri sera il posto più alto del podio delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 è stato conquistato da Nicolò Filippucci con il brano Laguna. “Sono contentissimo, non so cosa dire. Grazie davvero, grazie maestro, grazie orchestra, grazie a tutti, è un sogno, davvero”, dice a caldo Nicolò Filippucci.

Angelica Bove invece ha vinto il premio della Sala Stampa Lucio Dalla per la categoria Nuove Proposte e anche il Premio della Critica Mia Martini. I due artisti sono stati sottoposti al giudizio del pubblico con il Televoto, della Giuria della Sala Stampa Tv e Web e dalla Giuria delle Radio.

Anche stasera il Direttore Artistico Carlo Conti avrà la “colpa” di condurre un’altra serata di successo.

Di seguito gli artisti della quarta serata – Cover e Duetti:

• Arisa

Brano: Quello che le donne non dicono

Con: Coro del Teatro Regio di Parma

• Bambole di Pezza

Brano: Occhi di gatto

Con: Cristina D’Avena

• Chiello

Brano: Mi sono innamorato di te

Con: Morgan

• Dargen D’Amico

Brano: Su di noi

Con: Pupo e Fabrizio Bosso

• Ditonellapiaga

Brano: The Lady Is a Tramp

Con: TonyPitony

• Eddie Brock

Brano: Portami via

Con: Fabrizio Moro

• Elettra Lamborghini

Brano: Aserejé

Con: Las Ketchup

• Enrico Nigiotti

Brano: En e Xanax

Con: Alfa

• Ermal Meta

Brano: Golden Hour

Con: Dardust

• Fedez & Marco Masini

Brano: Meravigliosa creatura

Con: Stjepan Hauser

• Francesco Renga

Brano: Ragazzo solo, ragazza sola

Con: Giusy Ferreri

• Fulminacci

Brano: Parole parole

Con: Francesca Fagnani

• J-Ax

Brano: E la vita,la vita

Con: Ligera County Fam

• LDA & Aka 7even

Brano: Andamento lento

Con: Tullio De Piscopo

• Leo GassmannBrano: Era già tutto previsto

Con: Aiello

• Levante

Brano: I maschi

Con: Gaia

• Luchè

Brano: Falco a metà

Con: Gianluca Grignani

• Malika Ayane

Brano: Mi sei scoppiato dentro al cuore

Con: Claudio Santamaria

• Mara Sattei

Brano: L’ultimo bacio

Con: Mecna

• Maria Antonietta & Colombre

Brano: Il mondo

Con: Brunori Sas

• Michele Bravi

Brano: Domani è un altro giorno

Con: Fiorella Mannoia

• Nayt

Brano: La canzone dell’amore perduto

Con: Joan Thiele

• Patty Pravo

Brano: Ti lascio una canzone

Con: Timofej Andrijashenko

• Raf

Brano: The Riddle

Con: The Kolors

• Sal Da Vinci

Brano: Cinque giorni

Con: Michele Zarrillo

• Samurai Jay

Brano: Baila Morena

Con: Belén Rodríguez e Roy Paci

• Sayf

Brano: Hit the Road Jack

Con: Alex Britti e Mario Biondi

• Serena Brancale

Brano: Besame Mucho

Con: Gregory Porter e Delia

• Tommaso Paradiso

Brano: L’ultima luna

Con: Stadio

• Tredici Pietro

Brano: Vita

Con: Galeffi, Fudasca & Band