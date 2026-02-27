Gli ascolti della terza serata. La scaletta della quarta serata.

Anche nella terza serata del Festival di Sanremo si registra un trend in crescita costante per gli ascolti. 9 milioni 543 mila, con uno share del 60.6 per cento, i telespettatori che, secondo la Total Audience rilasciata da Auditel, hanno visto la terza serata del 76° Festival della Canzone italiana. La prima parte, dalle 21.45 alle 23.33, è stata vista da 12 milioni 585 mila spettatori con il 60.4 per cento di share. La seconda, dalle 23.37 all’1.14, da 5 milioni 941 mila con il 61.3 di share. Il picco d’ascolto alle 22.11 con 14 milioni 199 mila spettatori, quello di share alle 23.04 con il 65.8 di share. “Sanremo Start” – dalle 20.39 alle 21.40 – ha registrato 11 milioni 177 mila spettatori con il 46.3% di share. Il “DopoFestival”, in onda dall’1.14 all’1.59, è stato visto da 2 milioni 9 mila persone, con uno share del 50.9 per cento. “PrimaFestival”, dalle 20.30 alle 20.38, ha avuto un seguito di 6 milioni 892 mila spettatori con il 32.1% di share.
Ieri sera il posto più alto del podio delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 è stato conquistato da Nicolò Filippucci con il brano Laguna. “Sono contentissimo, non so cosa dire. Grazie davvero, grazie maestro, grazie orchestra, grazie a tutti, è un sogno, davvero”, dice a caldo Nicolò Filippucci.
Angelica Bove invece ha vinto il premio della Sala Stampa Lucio Dalla per la categoria Nuove Proposte e anche il Premio della Critica Mia Martini. I due artisti sono stati sottoposti al giudizio del pubblico con il Televoto, della Giuria della Sala Stampa Tv e Web e dalla Giuria delle Radio.
Anche stasera il Direttore Artistico Carlo Conti avrà la “colpa” di condurre un’altra serata di successo.
Di seguito gli artisti della quarta serata – Cover e Duetti:
• Arisa
Brano: Quello che le donne non dicono
Con: Coro del Teatro Regio di Parma
• Bambole di Pezza
Brano: Occhi di gatto
Con: Cristina D’Avena
• Chiello
Brano: Mi sono innamorato di te
Con: Morgan
• Dargen D’Amico
Brano: Su di noi
Con: Pupo e Fabrizio Bosso
• Ditonellapiaga
Brano: The Lady Is a Tramp
Con: TonyPitony
• Eddie Brock
Brano: Portami via
Con: Fabrizio Moro
• Elettra Lamborghini
Brano: Aserejé
Con: Las Ketchup
• Enrico Nigiotti
Brano: En e Xanax
Con: Alfa
• Ermal Meta
Brano: Golden Hour
Con: Dardust
• Fedez & Marco Masini
Brano: Meravigliosa creatura
Con: Stjepan Hauser
• Francesco Renga
Brano: Ragazzo solo, ragazza sola
Con: Giusy Ferreri
• Fulminacci
Brano: Parole parole
Con: Francesca Fagnani
• J-Ax
Brano: E la vita,la vita
Con: Ligera County Fam
• LDA & Aka 7even
Brano: Andamento lento
Con: Tullio De Piscopo
• Leo GassmannBrano: Era già tutto previsto
Con: Aiello
• Levante
Brano: I maschi
Con: Gaia
• Luchè
Brano: Falco a metà
Con: Gianluca Grignani
• Malika Ayane
Brano: Mi sei scoppiato dentro al cuore
Con: Claudio Santamaria
• Mara Sattei
Brano: L’ultimo bacio
Con: Mecna
• Maria Antonietta & Colombre
Brano: Il mondo
Con: Brunori Sas
• Michele Bravi
Brano: Domani è un altro giorno
Con: Fiorella Mannoia
• Nayt
Brano: La canzone dell’amore perduto
Con: Joan Thiele
• Patty Pravo
Brano: Ti lascio una canzone
Con: Timofej Andrijashenko
• Raf
Brano: The Riddle
Con: The Kolors
• Sal Da Vinci
Brano: Cinque giorni
Con: Michele Zarrillo
• Samurai Jay
Brano: Baila Morena
Con: Belén Rodríguez e Roy Paci
• Sayf
Brano: Hit the Road Jack
Con: Alex Britti e Mario Biondi
• Serena Brancale
Brano: Besame Mucho
Con: Gregory Porter e Delia
• Tommaso Paradiso
Brano: L’ultima luna
Con: Stadio
• Tredici Pietro
Brano: Vita
Con: Galeffi, Fudasca & Band