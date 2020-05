“Vergognatevi”, De Luca zittisce l’opposizione : al via in Consiglio Regionale la campagna elettorale

di Elvira Cutolo

Napoli. “Voglio discutere con uomini che hanno onestà intellettuale e non con chi ignora i fatti. Dovreste vergognarvi e con voi non discuto: come diceva il filosofo Bacone, la stupidità non è un argomento”.

Queste le parole di Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, che nella serata di ieri, 30 aprile 2020, e’ intervenuto in diretta streaming con un ‘arringa destinata, a nostro avviso, a restare memorabile nella storia di questa drammatica pandemia.

Il Presidente De Luca ha preso la parola dopo quasi quattro ore di dibattito in consiglio regionale, convocato in videoconferenza per un’informativa sul coronavirus. Per una decina di minuti a testa, i consiglieri di ogni gruppo hanno potuto esprimere la loro opinione dopo oltre due mesi di assenza di dibattito.

“Esprimo il mio disprezzo per i colleghi che sono intervenuti per offendere la dignità della Campania”– ha esordito Vincenzo De Luca, contro i consiglieri di opposizione che hanno preso parte al dibattito sull’emergenza coronavirus in Consiglio regionale. “Ho buttato il sangue per salvare la nostra terra dal disastro”, ha proseguito e alzando la voce ha concluso con un laconico “Vergognatevi”.

E ‘ sembrato chiaro, agli occhi degli osservatori, che, di fatto, la campagna elettorale per le imminenti elezioni regionali sia gia’ iniziata e che l’opposizione proprio non sia riuscita a perdonare a De Luca la capacita’ non solo di avere gestito questa emergenza ma anche di avere costruito, tassello per tassello,una solida rete per una sua probabile rielezione alla guida della Regione Campania sulla base dei successi ottenuti.

A cio’ deve aggiungersi, altresi’, l’abilita’ che De Luca ha manifestato in questi due mesi nell’esprimere le istanze meridionalistiche, spesso incapaci di convivere e di coesistere in un progetto unitario.

Nel corso del suo intervento, De Luca, ancora una volta, ha messo in rilievo il ruolo determinante che la responsabilità generale unita al senso di coesione ha prodotto nell’ambito dello sforzo collettivo di gestire seriamente l’epidemia.

All’ordine del giorno , dunque, l’ Epidemia Covid 19, la cui gravità ha evidenziato i limiti dell’organizzazione dello Stato, della pubblica amministrazione, i tempi decisionali delle istituzioni pubbliche.

Ci si attendeva dunque, guardando alla prospettiva dell’epidemia, un decorso dagli esiti devastanti a cui lasciavano presagire delle ragioni oggettive per le quali la Campania risultava esposta in misura maggiore a possibili contagi.

Fra queste, la densità della popolazione nell’area metropolitana e nella fascia costiera; l’intensità degli scambi economici con realtà interne al nostro Paese ed internazionali.

Ma tutto cio’, come il Presidente De Luca ha ricordato, non e’ avvenuto.

La fase iniziale dell’epidemia ha visto l’ importazione dei primi casi di contagio nella nostra Regione, dove fenomeni di diffusione incontrollata, sono stati evitati grazie al lavoro rigorosamente svolto dalle Asl ai cui dipartimenti di prevenzione De Luca ha espresso il suo pieno apprezzamento.

Sui casi di contagio De Luca ha reso noto che ad oggi essi sono ancora abbastanza diffusi, ma non vi è traccia di focolai pericolosi localizzati in territori specifici.

Il Governatore ha poi parlato dei traguardi raggiunti dalla Campania in questo periodo nel settore sanitario: l’essersi dotati dei posti letto necessari per le degenze (1052) e per la terapia intensiva che si è riusciti a portare a quota 511; la realizzazione in ogni provincia di ospedali Covid dedicati cosi da avere strutture ospedaliere distinte da quelle ordinarie.

Proseguendo, si è poi soffermato sul duplice aspetto dell ‘emergenza tamponi risalente ad un mese e mezzo fa durante la quale, si è potuto fare affidamento su un unico laboratorio di analisi certificato dall’ ISS in concomitanza alla scarsità di forniture di tamponi e reagenti chimici per le quali si è assistito alla corsa all’accaparramento a livello mondiale. In accordo col Ministero della Salute ad oggi sono invece 15 i laboratori accreditati per valutare i tamponi.

Tamponi il cui uso è da riservare secondo quanto prescrive l’OMS ai sintomatici e a chi ha sintomi lievi, non alla popolazione in generale. Essi, comunque, assieme ai test sono stati utilizzati solo dopo che essi sono stati certificati e validati dall’ISS.

Al via inoltre le indagini sierologiche per stabilire se si è entrati in contatto col virus da cui la possibile presenza di anticorpi. La Campania parteciperà infatti al programma dei 150 sieri da utilizzarsi nel nostro Paese e cercherà compatibilmente con le risorse finanziarie, di incrementare fino al livello massimo possibile le indagini da fare nella Regione.

L’ entrata nella fase 2, di scongelamento progressivo delle attività, non è scorporata dall’analisi dell’andamento epidemiologico per valutare l’introduzione di elementi di flessibilità circa l’apertura di alcune attività commerciali ed economiche, in funzione delle quali sono previste verifiche periodiche da effettuarsi ogni 14 giorni, sulla base del periodo di incubazione del virus.

Nel campo della sanità la fase 2 coincide con la ripresa in sicurezza dell’ attività ordinaria degli ospedali. Sicurezza garantita dai test dei tamponi a tutto il personale medico, sanitario e infermieristico a cui si affianca uno screening attento alle strutture che ospitano anziani di cui è doveroso avere il controllo, da attuare anche nei confronti dei pazienti in isolamento o in cura domiciliare.

Nel campo economico si è dato risalto al piano socio economico che vede il sostegno alle microimprese, quelle piccole attività commerciali ( bar, pizzerie, ristoranti, ecc..) che sono state pesantemente dannegiate dall’obbligo della chiusura. Ad esso si associano dei contributi nel quadro di un intervento sociale aggiuntivo alle famiglie, alla povertà e al banco alimentare.

Programmi di più ampia mobilità in conseguenza della ripresa delle attività non devono però abbassare il livello di guardia nei confronti dell’emergenza, che è ancora presente anche se meno aggressiva come dimostrano i dati relativi ai contagi nelle aree del Nord più colpite dove si registrano ogni giorno almeno 700 casi.

Questi dati non possono non essere considerati definitivi e pertanto De Luca ha invitato la popolazione a mantenere un atteggiamento prudente che si auspica, vada a caratterizzare i prossimi giorni e i prossimi mesi.

Nessuna ordinanza infatti per quanto valida e di aiuto si rivelerà decisiva in questa battaglia il cui successo dipenderà dal comportamento che sapremo tenere, quali uomini responsabili nei riguardi delle nostre famiglie, dei nostri cari e della nostra comunità.