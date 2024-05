DIVIETO DI DIMORA PER PUSHER “APPRENDISTA”

Una vicenda insolita e inquietante si è verificata a Marcianise, dove un uomo è stato sorpreso dai carabinieri mentre tentava di fabbricare droga seguendo un video tutorial su YouTube. Pietro Mezza capo, 46 enne del luogo, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ma la storia prende una piega ancora più sorprendente.

Il 46 enne è stato fermato in Piazza Umberto I a Marcianise in seguito a una segnalazione, e nonostante una iniziale reticenza è stato perquisito dai carabinieri della compagnia locale. Ciò che è emerso ha lasciato tutti senza parole: nascosto nei pantaloni aveva del crack suddiviso in frammenti per un peso di 21,98 grammi. Ma la sorpresa non finisce qui.

La perquisizione si è estesa alla casa di Mezzacapo in via Roma, dove sulla cucina è stato trovato altro crack per un peso di 47,97 grammi, avvolto in un involucro blu. Tuttavia, ciò che ha colpito di più è stata la spiegazione dell’uomo: ha ammesso di essere un tossicodipendente e ha dichiarato che la sostanza trovata in cucina era solo acqua e bicarbonato, poiché stava cercando di fabbricare autonomamente la droga seguendo un video su YouTube, con l’intenzione di rivenderla in seguito.

Tuttavia, i militari hanno confermato che si trattava effettivamente di crack, e Mezzacapo è stato tratto in arresto. Il giudice per le indagini preliminari Maria Pasqualina Gaudiano del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha convalidato l’arresto, disponendo poi la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Marcianise per l’imputato.

Questa vicenda evidenzia l’estrema pericolosità delle droghe e il rischio associato al loro consumo e alla loro produzione. Il tentativo di fabbricazione autonoma di sostanze stupefacenti, alimentato dalla disponibilità di informazioni su internet, rappresenta una nuova sfida per le autorità e sottolinea l’importanza della prevenzione e della lotta al traffico di droga.