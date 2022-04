Dopo cinque anni, nessuna commissione annullato concorso alla ASL Caserta

Caserta – E’ stata annullata almeno dalle prime ‘indiscrezioni’ l’assunzione di una parte del personale all’ interno della ASL di Caserta.

Questo un breve ‘sunto’ di quanto accaduto a seguito dell’annullamento di qualche assunzione da parte della ASL di Caserta, anche per il tramite uno dei dirigenti della ASL stessa, ossia Ferdinando Russo.

A seguito della emanazione di uno degli ultimi provvedimenti, ossia una determina assunta a seguito di delibera interna , e la delibera n. 588 del 20 aprile è stato stabilito di revocare al bando di concorso pubblicato con delibera 771 del 19 giugno del 2017. La decisione è stata presa perché, nonostante le domande siano pervenute regolarmente all’azienda così come previsto dal bando, al momento non si è ancora proceduto a nominare la commissione esaminatrice.

A seguito di quanto accaduto con questi ritardi che si sono andati ad accumulare, si avuto anche un grosso rallentamento che ha in qualche modo fortemente osteggiato ed ostacolato quello che è il completamento delle assunzioni di cui, invece, l’azienda ha bisogno in tempi rapidi così come è possibile verificare da quanto stabilito dal piano triennale del personale approvato dall’azienda. E’ per questa ragione che è stato deciso di annullare questo bando di concorso e di procedere alle assunzioni ricorrendo ad una convenzione con l’ospedale civile di Caserta che ha già proceduto ad una selezione per tali figure professionali.

Con la nuova decisione saranno quattro e non tre i tecnici di cui si doterà l’azienda.

Tutto da rifare invece per un altro concorso: con delibera 543 del 13 aprile scorso il direttore generale Ferdinando Russo ha provveduto ad annullare il bando per il conferimento di incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa in disciplina ostetricia e ginecologia.

La misura riguarda gli ospedali di Marcianise e di Aversa ed è stata adottata in quanto sono stati riscontrati dal direttore sanitario dei difetti nei requisiti indicati per l’individuazione dei candidati.

Il bando era stato pubblicato con un atto del 25 luglio del 2019. Contestualmente, comunque, il direttore generale ha proceduto a ripubblicare un nuovo bando modificando le caratteristiche alle quali devono corrispondere i profili ricercati.