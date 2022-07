Doppio podio per la pizzeria SUNRISE a Pizza Expo

Caserta – Grande successo e motivo di orgoglio per la città di Caserta che vanta pizzaiolo esperti e di successo. Un ulteriore conferma arriva dalle premiazioni che ci sono state a Pizza Expo 22, nei giardini di Maria Carolina, dove Salvatore Di Bona è salito sul podio per ben 2 volte.

Di Bona, infatti, si è classificato primo nella categoria Gluten Free e secondo per la Pizza contemporanea. Il premio lo ha conquistato con la famosa pizza Sunrise: provola di Agerola, gambero rosso di Mazara, lardo di maialino nero, mousse di gambero, riduzione di prezzemolo, nocciola tritata di Giffoni e olio EVO. Un tripudio di sapori che onorano i prodotti tipici del Sud Italia. La pizza porta il nome del locale di via Roma che in questi quindici anni di attività si è conquistato un posto d’onore tra le pizzerie di Caserta e della provincia.

Di Bona ha dichiarato che questa pizza che gli ha permesso di conquistare il riconoscimento a Pizza expo è anche una delle sue preferite.