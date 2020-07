Elezioni Regionali. MADDALONI HA VINTO SOLO UNA VOLTA. Inutilmente

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Antonio Iaculo di Arte Arsa:

In realtà , la città calatina è stata quasi sempre penalizzata in merito agli appuntamenti elettorali , che riguardano le elezioni dei candidati locali . Neanche il carro armato Vincenzo Santangelo riusci ad ottenere consensi sufficienti per la sua affermazione , trafitto probabilmente dai suoi detrattori . Infatti per una manciata di consensi , il candidato al consiglio regionale rimase fuori dai giochi di palazzo S. Lucia L’affermazione di Andrea De Filippo eletto a Sindaco di Maddaloni sarà sufficiente a garantire i tanti aspiranti allo scranno , che potrebbe portare notevoli risorse ai Maddalonesi ? Una piaga ,che sicuramente inciderà come sempre , è costituita dall’irrompere nella città di altri pretendenti , che puntualmente razziato consensi e inevitabilmente rotto gli equilibri . I candidati locali hanno già innescato la bomba della concorrenza che nulla ha che fare con la politica . Franco Lombardi riusci nell’impresa ,surclassando gli avversari con un risultato oramai storico ma ovviamente archiviato . Il nostro Sindaco impegnatissimo nella ricerca di soluzioni per il miglioramento della nostra realtà sociale ancora latente in deserto , che uccide i commercianti e penalizza ogni possibilità di crescita del Paese. Quella che dovrebbe essere un occasione , potrebbe diventare l’ennesimo bluff se gli accordi non saranno rispettati. In ogni caso informiamo i candidati ,che esiste la città che determinerà con forza la sua adesione soltanto a chi oltre a chiedere i voti , chiederà un programma a garanzia del benessere dei cittadini .

Sarebbe gradito sapere se ci saranno le puntuali meschine promesse o conosceremo (remota speranza)lo stato dei lavori della linea veloce, i consuntivi delle opere pubbliche , le condizioni dell’ospedale civile , del pronto soccorso , del cimitero, delle misure rispetto ad un’ eventuale convivenza con il corona virus e soprattutto come si intende frenare l’esodo dei nostri giovani che arrancano inseguendo il nulla . Perché persone di altri Paesi della provincia di Caserta dovrebbero condividere e promuovere i nostri Candidati? A molti , purtroppo le domande danno fastidio !

Intanto la nostra città delle due torri continua a screpolarsi sotto i colpi di una cinica indifferenza…..SPERIAMO BENE.