Evade dai domiciliari, 38enne arrestato

Nella tarda mattinata odierna, a Caserta, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto, in flagranza di reato per evasione, un 38enne originario di Roccamonfina, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, attualmente sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, si era allontanato arbitrariamente dal luogo di esecuzione della pena. A seguito delle ricerche diramate dall’Arma di Sessa Aurunca, competenti per territorio, i militari sono riusciti a rintracciarlo nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo, privo di qualsivoglia autorizzazione.

Bloccato e condotto in caserma per gli adempimenti di rito, il 38enne è stato quindi dichiarato in stato di arresto per evasione. Al termine delle formalità, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza, in attesa del giudizio con rito direttissimo fissato per la mattinata di domani, 26 febbraio.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei costanti controlli del territorio finalizzati alla verifica del rispetto delle misure restrittive imposte dall’Autorità giudiziaria.