Sanremo 2026, ascolti in calo: 9,6 milioni di spettatori e 58% di share

Ascolti in netto calo per il Festival di Sanremo 2026. Numeri importanti, che restano solidi nel panorama televisivo italiano, ma che segnano una flessione evidente rispetto all’edizione precedente.

La prima serata, andata in onda martedì 24 febbraio su Rai 1, ha ottenuto una media di 9.600.000 telespettatori con il 58% di share (total audience) dalle 21.42 all’1.32. Nel dettaglio, la prima parte – dalle 21.42 alle 23.34 – è stata seguita da 12.771.000 spettatori con il 57,5% di share, mentre la seconda parte – dalle 23.38 all’1.32 – ha raccolto 5.866.000 telespettatori con il 58,2%.

Il picco in valori assoluti è stato registrato alle 21.59, quando Laura Pausini e Carlo Conti hanno congedato Gianna Pratesi e annunciato Paradiso davanti a 15.384.000 spettatori. Il picco di share, invece, è arrivato all’1.18 durante l’esibizione di LDA e Aka7even, con il 63,84%.

Buoni risultati anche per l’anteprima “Sanremo Start”, in onda dalle 20.41 alle 21.37, che ha conquistato 12.818.000 telespettatori con il 50,9% di share.

Il confronto con il 2025

Ben diverso lo scenario dello scorso anno. Nel 2025 il Festival aveva fatto registrare ascolti record: Carlo Conti aveva aperto la kermesse insieme a Antonella Clerici e Gerry Scotti, portando la prima serata (martedì 11 febbraio) a una media di 12.600.000 telespettatori con il 65,3% di share.

Nel dettaglio, la prima parte – dalle 21.25 alle 23.26 – era stata vista da 16.119.000 spettatori con il 63,68%, mentre la seconda parte – dalle 23.30 all’1.20 – aveva totalizzato 8.322.000 telespettatori con il 69,25% di share. L’anteprima “Sanremo Start”, in onda dalle 20.41 alle 21.10 su Rai 1, aveva conquistato 13.327.000 spettatori con il 51,88%.

Il confronto evidenzia dunque una perdita significativa di pubblico nel 2026, pur restando il Festival l’evento televisivo più seguito della stagione.